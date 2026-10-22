El casa por casa y estaciones de recarga: Delcy Rodríguez anunció nuevas modalidades de venta de gas doméstico

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, inspeccionó la planta de cilindros de gas Ambrosio Plaza en Guarenas desde donde anunció nuevas modalidades de venta de bombonas y recargas.

«Muy emocionados porque este es el modelo económico y de servicios que queremos para Venezuela. Es una planta que está recuperando su capacidad productiva, estamos pasando de un 20% al 100%. Nos permitirá producir 397.000 cilindros al año, lo cual nos va a permitir recuperar el parque de cilindros del país», indicó Rodríguez.

«¿Qué buscamos?, garantizar un precio más accesible a la población, prestando además distintos servicios», acotó.

TRES MODALIDADES DE VENTA DE GAS DOMÉSTICO

Delcy Rodríguez anunció que habrá tres modalidades para la venta de gas doméstico a los venezolanos. «El primer servicio es el casa por casa, donde van a ir los camiones con los cilindros cargados de gas, previamente usted se anota en el servicio para pedir que le lleven la bombona a su casa y va el casa por casa».

Además, destacó la activación de una segunda modalidad. «El segundo mecanismo de servicio prestacional que va a tener la planta y PDVSA Gas Comunal es a través de estaciones de recarga de bombonas en estaciones de servicios. Usted llega con su bombona y un operador le va a recargar su bombona directamente sin ningún tipo de intermediario».

«El tercero es una unidad itinerante como que puede desplazarse de un sitio para otro», explicó.

«Buscamos a través de las distintas modalidades de servicio público facilitar el acceso del gas al ciudadano», concluyó.