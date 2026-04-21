El Banco Mundial y diplomático de Venezuela sostuvieron reunión sobre inversión y empleo

(EFE).- El Banco Mundial sostuvo este lunes en Washington una reunión con el representante diplomático de Venezuela en Estados Unidos, Félix Plasencia, en la que ambas partes abordaron posibles vías de cooperación en materia de inversión y generación de empleo.

El Banco Mundial calificó como «productiva» la reunión sostenida con Plasencia, en el marco de la reactivación del diálogo entre Caracas y el organismo multilateral.

En ese contexto, la vicepresidenta del organismo para América Latina y el Caribe, Susana Cordeiro Guerra, afirmó en su cuenta de X que la reapertura del vínculo con Venezuela abre «una oportunidad real para generar empleos, atraer inversiones y apoyar el crecimiento».

Productive meeting with the Venezuelan Ambassador to the United States, @plasenciafelixr. As engagement resumes, there is a real opportunity to unlock jobs, attract investment, and support growth. The @WorldBankGroup stands ready to partner with Venezuela on the path ahead. pic.twitter.com/D50vY9duWC — Susana Cordeiro Guerra (@scordeiroguerra) April 20, 2026

«Estamos dispuestos a colaborar con Venezuela en el camino que tienen por delante», añadió la alta funcionaria del Banco Mundial, en referencia al proceso de acercamiento tras la reanudación de relaciones anunciada por el organismo.

El pasado 16 de abril, el Banco Mundial anunció la reanudación de sus relaciones con Venezuela bajo el Gobierno interino de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, siguiendo los resultados del proceso de votación del Fondo Monetario Internacional (FMI), en una decisión que pone fin a una pausa que se extendía desde 2019.

El anuncio se produjo en el marco de las Reuniones de Primavera del FMI y el Banco Mundial, que concluyeron el pasado sábado en Washington.

La semana pasada, el FMI también anunció en Washington la reanudación de sus relaciones con Venezuela, una decisión adoptada en consonancia con «las opiniones de los miembros del Fondo Monetario Internacional que representan la mayoría del poder de voto total del FMI», según el comunicado oficial difundido por el organismo.

El Banco Mundial recordó, en su propio comunicado, que Venezuela es miembro de la institución desde 1946 y recibió su primer préstamo en 1961.

En los años setenta, el auge petrolero permitió a Caracas saldar sus deudas con el Banco e incluso prestarle parte de sus ganancias para apoyar a otros países miembros.

Sin embargo, el colapso de los precios del crudo en los ochenta y el deterioro de las políticas económicas llevaron al país a retomar los préstamos en 1989. El último data de 2005.

Las relaciones fueron suspendidas en marzo de 2019, en plena crisis política, cuando Maduro asumió un nuevo mandato que la oposición consideró ilegítimo, lo que llevó a la autoproclamación de Juan Guaidó como presidente, reconocido por decenas de países.