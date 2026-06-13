Ejecutivo firmó acuerdo con empresa energética para culminar la central Tocoma, así beneficiará al SEN

El Ejecutivo de Venezuela y la empresa energética Impsa firmaron un acuerdo estratégico para completar el desarrollo del importante proyecto hidroeléctrico Tocoma, ubicada en el estado Bolívar, con el fin de atender las constantes fallas eléctricas que afectan al país.

El anuncio lo hizo la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, en su canal de Telegram. «Hemos suscrito un acuerdo histórico con Impsa, reconocida empresa latinoamericana, para culminar la Central Hidroeléctrica Tocoma y avanzar en trabajos del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) que permitirán sumar 2.640 megavatios al país, en aras de garantizar la estabilidad de este servicio público esencial de la población e impulsar el crecimiento económico de nuestra nación», expresó.

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Impsa originalmente era una empresa estatal argentina, pero ahora es propiedad del Fondo de Adquisiciones Industriales (ICAF), con sede en Estados Unidos. Cabe recordar que a inicios de semana, la empresa señaló que avanzó en la renegociación de un contrato para desarrollar y rehabilitar dos proyectos hidroeléctricos clave en Venezuela.

En conjunto, estos planes de infraestructura podrían añadir hasta 672 megavatios de capacidad de generación a la red a partir de los próximos meses. En ese sentido, el Impsa tiene el objetivo de incorporar más de 2.000 megavatios mediante 10 unidades generadoras, previendo que las fases iniciales concluyan en un plazo de 14 a 19 meses, dijeron fuentes de la empresa a Reuters.

DETALLES SOBRE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA TOCOMA

La Central Hidroeléctrica «Manuel Piar» (Tocoma) representa el último proyecto hidroeléctrico planificado en el Bajo Caroní, en el estado Bolívar. Tras permanecer años paralizada, la administración venezolana y la firma energética alcanzaron este acuerdo definitivo para concluir la megaobra, la cual busca aportar un total de 2.640 megavatios al sistema eléctrico nacional.

El millonario proyecto se paralizó por más de una década debido a severos problemas de financiamiento y deudas acumuladas con contratistas. El relanzamiento definitivo de las obras de ingeniería tiene el objetivo central de sustituir la costosa generación térmica actual y estabilizar por completo el suministro eléctrico en Venezuela.

A pesar de la urgencia derivada de la crisis eléctrica estructural en Venezuela, las empresas eléctricas extranjeras se muestran reacias a participar en los proyectos sin garantías de pago totalmente claras. Este reto financiero representa la máxima prioridad que la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, ha decidido abordar durante las negociaciones internacionales.