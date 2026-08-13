EEUU reveló cuántos megavatios aportará hidroeléctrica Tocoma y a partir de cuándo

El Gobierno de Estados Unidos ha revelado este 13 de agosto nuevos detalles de la construcción de la hidroeléctrica Tocoma, ubicada en el estado Bolívar.

De acuerdo a una publicación en redes sociales de la Embajada de Estados Unidos en Caracas, esta primera fase de la construcción de la central hidroeléctrica, sumará 160 megavatios (MW) en 90 días para «fortalecer» el sistema eléctrico de Venezuela.

La delegación diplomática destacó en un mensaje publicado en X, que la meta es alcanzar la capacidad total de 2.640 megavatios (MW) entre Tocoma y la Represa de Macagua, a la que también se le harán trabajos de modernización, luego de que Venezuela firmara un acuerdo con la empresa argentina-estadounidense IMPSA.

La empresa estadounidense-argentina @impsaok y @CorpoelecInfo firmaron un contrato para rehabilitar y modernizar las centrales Tocoma y Macagua. La primera etapa sumará 160 MW en 90 días para fortalecer la red eléctrica de Venezuela. La meta es alcanzar una capacidad combinada… — Embajada de los EE.UU. en Caracas (@usembassyve) August 13, 2026

En este sentido, la Embajada de EEUU reiteró que esto forma parte del plan de tres fases de la Administración de Donald Trump para Venezuela, que prevé la estabilización, la recuperación económica y la transición democrática del país.

FIRMA DE CONTRATO CON IMPSA

Este miércoles, el Gobierno de Venezuela firmó una adenda de contrato con IMPSA para reactivar los trabajos de construcción de Tocoma, en medio de un llamado al ahorro energético y las fallas constantes en el servicio.

El presidente de IMPSA, Jorge Rafael Salcedo, agradeció a los departamentos de Estado y de Energía de Estados Unidos por el apoyo a este acuerdo que, sostuvo, contempla uno de los proyectos más importantes para el sector en Latinoamérica.

Igualmente, el ministro de Energía Eléctrica de Venezuela, Rolando Alcalá, explicó que la culminación de esta obra va a fortalecer el desarrollo industrial de Bolívar y le dará estabilidad a todo el sistema de embalses del gran complejo de Guayana.

La construcción de Tocoma, que forma parte del complejo hidroeléctrico de Guayana junto con las centrales Guri, Macagua y Caruachi, comenzó en 2007, durante el Gobierno del entonces presidente Hugo Chávez (1999-2013), y estaba previsto que concluyera en 2014, según la ONG Transparencia Venezuela.

Sin embargo, las obras se paralizaron con el 87,19 % de avance, asegura la organización.