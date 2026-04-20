EEUU «renueva su interés» sobre escandalosa trama de PDVSA-Cripto

La trama de PDVSA-Cripto sigue siendo tema fundamental en Venezuela; luego que desde 2023 se desmantelara una de las redes corruptas más escandalosas de los años recientes; que tras su caída se llevó consigo a exministros, exdiputados, empresarios y banqueros.

En un análisis reciente el periodista Casto Ocando, reveló que el Tesoro de EEUU ha mostrado «un renovado interés» en investigar y dar con el paradero de los millones desfalcados a través de esta trama.

En su podcast, explicó que los investigadores de crímenes financieros estiman que esos recursos todavía se encuentran en «carteras digitales pasivas, aguardando un movimiento» que hasta la fecha no se ha concretado.

Ese sería el punto focal del interés de EEUU sobre el tema; y es que Ocando resaltó que el acceso a esos recursos les permitiría tener acceso a mecanismos, métodos y estrategias de las redes de corrupción interna de funcionarios venezolanos que por años han sido vinculados a corrupción de millones de dólares.

«Esta es en parte la razón por la cual el gobierno de Washington solicitó al interinato recientemente la entrega a Estados Unidos de varios de los operadores de esta trama, principalmente Tareck El Aissami y Samark López, para desentrañar las claves del que quizás, sea el escándalo de corrupción más grande en la historia de Venezuela», comentó.

PDVSA CRIPTO EN EL RADAR DE EEUU

Desde que se reveló la impactante trama de corrupción; EEUU encendió sus alarmas y revisó con lupa el desarrollo de las investigaciones por tres razones puntuales, destacó Ocando.

En primer lugar; el potencial uso del sistema financiero y de personas e instituciones de EEUU para la trama PDVSA- Cripto.

El segundo punto de interés sería la evasión de sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro contra operaciones «visibles e invisibles» de PDVSA para vender petróleo.

Para el tercer punto aparece el empleo de la llamada «flota fantasma» que habría facilitado la venta ilegal del crudo venezolano a través de operaciones barco a barco en altamar; «beneficiando, incluso a enemigos de EEUU», explicó.

LAS CARAS DEL DESFALCO

La trama de corrupción que escandalizó a todo el país tiene caras conocidas; unas más cercanas a las esferas del Alto Gobierno y otros conocidos empresarios y banqueros.

El exdiputado Hugbel Roa y el exsuperintendente Sunacrip, Joselit Ramírez, fueron las primeras caras conocidas en la primera fase de detenciones por el caso en 2023.

En la segunda fase el 9 abril de 2024 se sumaron el exministro de Petróleo, Tareck El Aissami, el exministro de Finanzas, Simón Zerpa y el empresario Samark López.

Días después, el 19 de ese mismo mes entran en escena los conocidos hermanos De Grazia, quienes fueron detenidos tras ser vinculados a la trama.

Los empresarios son provenientes de una familia de italianos que se estableció en el estado Bolívar y que con los años expandieron sus negocios por varios puntos de Venezuela.

Eran conocidos por sus cadenas de restaurantes en Miami, EEUU. Con el paso del tiempo se convirtieron en banqueros nacionales; puestos que usarían para participar en la trama de corrupción junto a El Aissami y Samark López, entre muchos otros.

ESQUEMA DE CORRUPCIÓN

La trama Pdvsa-Cripto implicó la reventa ilícita de petróleo usando plataformas financieras para custodiar divisas y lavar fondos a través de intermediarios en Asia, beneficiando a figuras como Tareck El Aissami, Samark López y los hermanos De Grazia.

El esquema, que incluyó a Compass Bank (banco en Dominica propiedad de los De Grazia) y el uso de criptomonedas para burlar sanciones, generó una pérdida estimada de 23 mil millones de dólares a la estatal petrolera.

El desfalco, que operó desde 2017, resultó en una ola de detenciones en 2023 tras la intervención de la justicia.

Entre los cargos imputados para los involucrados en el caso se encuentran: Traición a la patria y legitimación de capitales, apropiación de fondos, lavado de activos.