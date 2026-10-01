Educación media tiene un déficit de 13.000 docentes especialistas, aseguró viceministro

El viceministro de Educación Media y Técnica, Eloy Sira Galíndez, afirmó este jueves, 1 de octubre, que el sistema educativo necesita unos 13.000 docentes.

Durante una entrevista concedida a Unión Radio, precisó que los docentes se necesitan en áreas especiales como matemática, idiomas y ciencias para cubrir la demanda de las escuelas del país.

Asimismo, el funcionario indicó que hace años se requerían más de 60.000 especialistas, pero que actualmente trabajan con distintas alianzas educativas para formar nuevos docentes y fortalecer el sector.

«Tenemos suficientes docentes, lo que tenemos es escasez de especialistas en áreas como por ejemplo, la matemática, física, química, los idiomas, la ciencia, la educación física (…) Tenemos un déficit que encontramos hace dos años por el orden de los 65.000, logramos bajar esa brecha a 13.000», detalló Galíndez.

Para atender esta situación, el Ministerio de Educación aplica medidas como el regreso a las aulas de profesores jubilados, sin suspender sus beneficios, y la incorporación de profesionales que no son docentes.

«Pueden ingresar a la nómina del ministerio como trabajadores de la docencia, obviamente con una condición de que hagan su componente docente y que terminen su licenciatura en Educación, que es una equivalencia, pero es la forma que nosotros podemos eliminar esa brecha que nos ha generado problemas», explicó.

CUATRO ÁREAS CLAVES

El viceministro señaló que se priorizaron cuatro áreas clave: la práctica del lenguaje, la identidad, las matemáticas y ciencias naturales.

Para impulsarlas, dijo, se desarrollan programas como ferias y olimpiadas que buscan incentivar a los estudiantes a profundizar en esas especialidades.

De cara al nuevo año escolar, indicó que se prevé realizar la Feria del Libro, la Feria de Identidad y la Feria de Ciencias.

Galíndez precisó además que en el país funcionan 478 escuelas técnicas, con una media de 250.000 estudiantes distribuidos en 44 menciones, a los que se suman 18.000 pasantes en instituciones públicas y privadas.