El escritor e historiador Antonio Ecarri Bolívar, bautizó su más reciente obra «Una Historia de las Izquierdas: De la Utopía al Centro Político», en la ciudad de Valencia.

La presentación se hizo como «un modesto aporte pedagógico a la historia de la evolución de las ideas de izquierda», en el marco de la Feria Internacional del Libro de la Universidad de Carabobo (Filuc), en su edición 2026.

El prólogo estuvo a cargo del periodista Pedro Elías Hernández, mientras que la presentación fue hecha por el secretario general del Movimiento Al Socialismo (MAS), Felipe Mujica.

El libro de Ecarri Bolívar repasa desde el radicalismo de los primeros tiempos, pasando por lo que el autor cita como «socialismo real», hasta nuevas tendencias que hoy se identifican con el centro político.

El acto de presentación de esta obra contó con una masiva y muy calificada asistencia, entre los que destacaron la rectora de la Universidad de Carabobo, Dra. Jessy Divo de Romero; el vicerrector Administrativo, José Ángel Ferreira; el exrector y presidente del Ateneo de Valencia, Dr. Elis Mercado Matute.

También estuvieron presentes el exalcalde de Valencia, Julio Castillo Sagarzazu; el Dr. Carlos Cruz, expresidente de la Academia de Historia del estado Carabobo; el presidente nacional de AD, Rubén Limas Téllez; y el secretario general de esta tolda en el estado, ingeniero Celio Celli Gerbasi.

Además, dijeron presente el licenciado César Oviol, vicepresidente de Organización Nacional del movimiento político Dignidad Lápiz; y la secretaria general de esa organización en Carabobo, la licenciada Carlota Durán.

Se sumaron también el vicepresidente del Ateneo de Valencia, Dr. Fabián de Jesús Díaz Carabaño y otras personalidades del mundo académico y cultural de la entidad; y el Ingeniero Víctor Reyes Lanza, exdecano de la Facultad de Ingeniería y actual presidente del Instituto de Previsión Social del Personal Docente y de Investigación de la Universidad de Carabobo (IPAPEDI).

El lanzamiento de este libro desbordó los espacios del rectorado de la UC, posicionándolo como una de las presentaciones más concurridas de las obras expuestas en esta importante edición FILUC.