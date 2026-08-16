DRAMÁTICOS VIDEOS: Carpas de damnificados por los terremotos colapsaron tras las fuertes lluvias que cayeron en Caracas y La Guaira

Las fuertes lluvias registradas la noche de este sábado destruyeron las carpas donde se refugiaban unas 115 familias de la OPPE-10, en la parroquia Santa Rosalía, en Caracas, dejando a la intemperie a niños y adultos mayores que ya habían quedado sin vivienda tras los terremotos del pasado 24 de junio.

De acuerdo con el periodista y coordinador del Frente Norte Caracas, Carlos Julio Rojas, a estas familias las autoridades «las dejaron a su suerte». Esto, luego de que el edificio donde residían quedara completamente inhabitable por el doblete sísmico.

El activista explicó que la falta de una respuesta gubernamental llevó a los damnificados a instalarse en carpas improvisadas. Estas colapsaron ante la intensidad de las lluvias registradas entre la noche del sábado y la madrugada del domingo.

Mientras cae torrencial #lluvia en #Ccs con tormenta eléctrica y #apagones incluidos aquí vemos el dolor de 115 familias de la Misión Vivienda OPP-10 en #SantaRosalía quienes sobreviven en carpas luego que su edificio quedara inhabitable por el doble #terremoto, el palo de agua… pic.twitter.com/20V7IWBJWQ — Carlos Julio Rojas (@CarlosJRojas13) August 16, 2026

Un video que difundió en su cuenta de X (Twitter) expuso a las familias a las afueras de las carpas, exponiéndose a la leve llovizna que todavía caía sobre la zona.

Fuerte aguacero de anoche en #Ccs generó total devastación dentro de campamentos de damnificados como por ejemplo en el Bulevar Panteón donde se les destruyeron los toldos y colchones quedaron empapados, un centenar de familias caraqueñas con sus niños terminaron bajo la lluvia… pic.twitter.com/IN5fRgE3DV — Carlos Julio Rojas (@CarlosJRojas13) August 16, 2026

Paralelamente, trascendió que las precipitaciones también afectaron a las familias que estaban en carpas frente a la OPPE Luisa Cáceres de Arismendi, en La Guaira.

🚨 | Las fuertes lluvias vuelven a golpear a los damnificados de La Guaira, especialmente a quienes se encuentran frente a las OPP Luisa Cáceres de Arismendi. pic.twitter.com/Z6UEbP0Y7p — Juan Pablo González 🇻🇪 (@Juanegron) August 16, 2026

LLUVIAS DE LAS ÚLTIMAS HORAS

En general, las lluvias provocaron estragos en distintos puntos de Caracas y Miranda. Los aguaceros incluso causaron la caída de árboles en la capital, según el reporte de la alcaldesa de Libertador, Carmen Meléndez. La autoridad explicó que fueron seis los árboles que se desprendieron: dos en la parroquia San Pedro, dos en El Valle, uno en la parroquia Sucre y uno en San Agustín.

Entre tanto, el alcalde de Baruta, Darwin González, dio a conocer un clip del tramo de la Av. Río de Janeiro en Las Mercedes tras las fuertes lluvias que iniciaron la noche del sábado. “Cuando es la 1:00 am, continuamos con los protocolos activos recorriendo quebradas y ríos dentro de la municipalidad”, dijo para la hora.

Ante tal situación, hizo un llamado a la comunidad a tomar sus prevenciones y les recordó además los números de emergencia disponibles: 04123362122

Las lluvias también golpearon con fuerza a otras entidades del país, registrándose afectaciones en los estados Aragua, Carabobo, Portuguesa, entre otros.