Venezuela

Dos terremotos y 20 réplicas: Delcy Rodríguez declaró estado de emergencia en el país

Kharelys Mendez
Kharelys Mendez
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La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, declaró estado de emergencia luego que ocurrieron dos sismos seguidos en el país la tarde de este miércoles.

Destacó que los mismos se registraron a las 6:00 p.m. «El primero fue de 7,2 y seguidamente uno de 7,5. A esta hora se han registrado 20 réplicas», dijo.

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«Es un hecho de grave consecuencia y hay estados particularmente afectados. En la ciudad capital hubo derrumbes de edificios en distintas parroquias, en Miranda y La Guaira también ha sido duramente afectado, Aragua, Carabobo, Falcón hemos tenido incidencias», comentó.

Asimismo, pidió a los venezolanos mantener la unión para salvar vidas. «Todas nuestras autoridades y Protección Civil se abocó a las tareas de rescate. Primero es rescatar vidas y luego abordaremos lo que tiene que ver con la recuperación de infraestructura y recuperaciones materiales», indicó.

«Las viviendas que hayan sufrido afectaciones deben ser evacuadas. Pedimos calma a la población y unidad», afirmó.

«Hay afectaciones en servicios públicos. Hemos desconectado el servicio de gas doméstico y hay afectaciones eléctricas en varias zonas. Hay afectaciones de agua en Miranda, Carcas, Falcón, Yaracuy, Zulia y La Guaira», apuntó.

En ese sentido, anunció que han suspendido el sistema del Metro de Caracas y del ferrocarril.

Delcy Rodríguez resaltó que activaron la red de salud pública y privada sobre todo en las zonas más afectadas para la atención de los heridos.

Por último, la mandataria envió sus condolencias a las familias que hayan perdido a un ser querido en esta tragedia. Además, sostuvo que fue activado el Estado Mayor que estará compuesto por Diosdado Cabello, Juan José Ramírez, Héctor Rodríguez, Calixto Ortega para atender y canalizar toda esta situación.

 

 

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