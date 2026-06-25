Dos terremotos y 20 réplicas: Delcy Rodríguez declaró estado de emergencia en el país

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, declaró estado de emergencia luego que ocurrieron dos sismos seguidos en el país la tarde de este miércoles.

Destacó que los mismos se registraron a las 6:00 p.m. «El primero fue de 7,2 y seguidamente uno de 7,5. A esta hora se han registrado 20 réplicas», dijo.

«Es un hecho de grave consecuencia y hay estados particularmente afectados. En la ciudad capital hubo derrumbes de edificios en distintas parroquias, en Miranda y La Guaira también ha sido duramente afectado, Aragua, Carabobo, Falcón hemos tenido incidencias», comentó.

Asimismo, pidió a los venezolanos mantener la unión para salvar vidas. «Todas nuestras autoridades y Protección Civil se abocó a las tareas de rescate. Primero es rescatar vidas y luego abordaremos lo que tiene que ver con la recuperación de infraestructura y recuperaciones materiales», indicó.

«Las viviendas que hayan sufrido afectaciones deben ser evacuadas. Pedimos calma a la población y unidad», afirmó.

#Mundo| La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, declaró el Estado de Emergencia nacional luego de confirmar que el país sufrió dos sismos de magnitud de 7.2 y 7.5, además de 20 réplicas. Rodríguez suspendió las actividades escolares en lo que queda de la semana y… pic.twitter.com/NAUlQ7dgbF — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) June 25, 2026

«Hay afectaciones en servicios públicos. Hemos desconectado el servicio de gas doméstico y hay afectaciones eléctricas en varias zonas. Hay afectaciones de agua en Miranda, Carcas, Falcón, Yaracuy, Zulia y La Guaira», apuntó.

En ese sentido, anunció que han suspendido el sistema del Metro de Caracas y del ferrocarril.

Delcy Rodríguez resaltó que activaron la red de salud pública y privada sobre todo en las zonas más afectadas para la atención de los heridos.

Por último, la mandataria envió sus condolencias a las familias que hayan perdido a un ser querido en esta tragedia. Además, sostuvo que fue activado el Estado Mayor que estará compuesto por Diosdado Cabello, Juan José Ramírez, Héctor Rodríguez, Calixto Ortega para atender y canalizar toda esta situación.