Dos corredores sufrieron un paro cardiopulmonar durante la Caracas Rock 2026, esto se sabe sobre su estado de salud

Durante la carrera Caracas Rock llevada a cabo este domingo en la ciudad capital dos corredores de 59 y 76 años sufrieron paros cardiopulmonares.

Por suerte y gracias a la rápida respuestas de otros corredores y el personal de emergencia, ambos lograron sobrevivir.

El primer caso ocurrió poco antes del primer kilómetro. Apenas el hombre de 76 años se desplomó varios corredores y médicos dejaron a un lado la competencia y se detuvieron a auxiliarlo, entre ellos el empresario Daniel Álvarez y la doctora Daniela Curé, quienes junto al personal de Protección Civil Baruta le practicaron RCP al paciente, según informó el reportero Joan Camargo.

Al poco tiempo se sumó el doctor Luis Velásquez, quien con un desfibrilador que llevaba en su moto lograron estabilizarlo y trasladarlo a un centro de salud.

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SEGUNDO CASO CERCA DE LA META

El segundo caso ocurrió en el kilómetro 9. Daniel Álvarez, quien había continuado con la carrera luego de atender a la persona anterior, volvió a pararse para ayudar al hombre de 59 años junto a otras dos corredores y al paramédico de Ángeles de las Vías, Jefferson Muñoz, de inmediato llamaron al equipo de Venemergencia que con la ayuda de otro desfibrilador sacaron al corredor del paro y lo trasladaron a otra ambulancia.

Ambos se encuentran recuperándose en centros de salud.