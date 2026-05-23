Dos buques habrían participado en el simulacro realizado por la embajada de EEUU este 23Mayo

Las autoridades de EEUU llevaron a cabo este sábado 23 de mayo el simulacro de evacuación en la embajada norteamericana en Caracas, evento que contó con el apoyo de dos helicópteros y en el que también lo habrían participado dos buques militares.

Según un video difundido por la diplomacia estadounidense, dos helicópteros militares actuaron en la actividad. No obstante, nuevos detalles del operativo revelaron que también participaron buques militares norteamericanos.

De acuerdo con los diversos reportes en redes, el buque de asalto anfibio USS Iwo Jima (LHD-7) y el crucero misilístico USS Lake Erie (CG-70) estuvieron involucrados en la simulación. Ambos navíos se ubicaban este sábado a menos de 11 kilómetros de La Guaira, en aguas venezolanas.

Supuestamente, los helicópteros partieron desde el Iwo Jima, aunque esta versión no se ha confirmado.

Two US Marine Corps MV-22 Osprey tiltrotor aircraft conducted an emergency response exercise at the US Embassy in Caracas. Venezuelan authorities authorized the flights. The USS Iwo Jima is operating off the Venezuelan coast. pic.twitter.com/yjbcLPbUvz — Clash Report (@clashreport) May 23, 2026

Cabe mencionar que el USS Iwo Jima es un viejo conocido, ya que se mantuvo en el Caribe desde el último trimestre del año pasado. Fue en ese entonces cuando EEUU desplegó un poderoso operativo en la región para su lucha contra los cárteles.

Además, fue el buque que se usó para trasladar en un principio a Nicolás Maduro tras su captura el pasado 3 de enero, después del operativo militar de EEUU.

El despliegue "sorpresa" cuenta con la presencia del barco de asalto anfibio USS Iwo Jima LHD7 y el crucero misilistico USS Lake Erie CG70. Ambos se encuentran a la vista de todos dentro de aguas venezolanas a menos ya de 6NM (11 kilómetros) de La Guaira🇻🇪.#Venezuela #Southcom… pic.twitter.com/exZKXV0MBE — FlightWatcher (@Flightwatcher1) May 23, 2026

DETALLES DEL SIMULACRO

Más temprano, la embajada de EEUU informó en sus redes sociales sobre el inicio del simulacro. Además, anexó un video de los dos helicópteros aterrizando en el espacio de la sede diplomática.

«En estos momentos se está llevando a cabo un ejercicio de respuesta militar estadounidense en la embajada de los Estados Unidos en Caracas. Garantizar la capacidad de respuesta rápida del ejército es un componente clave de la preparación de la misión, tanto aquí en Venezuela como en todo el mundo», informó Washington.

En ese sentido, cerraron su mensaje afirmando que seguirán avanzando en el plan de tres fases del presidente Donald Trump para Venezuela.

La embajada reabrió sus puertas a finales de marzo, luego de que Estados Unidos y Venezuela restablecieran relaciones. En las últimas semanas, han publicado ofertas laborales en búsqueda de personal y han confirmado que brindarán servicios consulares.