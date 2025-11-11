«Donde más los hemos derrotado es en la economía»: Delcy Rodríguez dice que hay «pleno abastecimiento»

Venezuela

La vicepresidente y ministra de Hidrocarburos, Delcy Rodríguez, aseguró este martes que el país ha logrado hacer frente «a la guerra económica», a la vez que destacó el abastecimiento de productor y el «crecimiento económico».

Rodríguez se pronunció en la 9° edición de la Radiografía del Retail a la venezolana, en Caracas. Junto a representantes de supermercado y minoristas, la vicepresidente señaló las mejoras en materia económica.

«Donde más los hemos derrotado es el sector de la economía porque la guerra psicológica que han lanzando sobre Venezuela ningún país la aguanta», dijo Rodríguez, refiriéndose al despliegue de Estados Unidos en el mar Caribe.

La vicepresidente aseguró que Venezuela cerró el tercer trimestre del año con un crecimiento del 8,71% del Producto Interno Bruto (PIB). Se trata de «18 trimestres consecutivos de crecimiento», según Rodríguez.

RODRÍGUEZ DESTACA PRODUCCIÓN NACIONAL

Por otra parte, Rodríguez apuntó que hay un aumento en la actividad comercial con casi el 8% del PIB nacional. «Los números de ustedes son muy impactantes, muy impresionantes», agregó la vicepresidente.

«¿Y qué nos dicen los supermercados? La distribución de productos es 90% nacional y 10% importado», acotó Rodríguez. Asimismo, aseguró que el abastecimiento del país aumentó hasta el 97%, gracias a la producción nacional.

Rodríguez también afirmó que el 97% de las transacciones se realizan en bolívares, pero solo el 10% se hace en efectivo. En el caso de las operaciones de tarjetas bancarias, incrementó un 40% el consumo generalizado en bolívares.

Durante el último año, fueron abiertos 1.394 supermercados, 6.000 farmacias, 73 hipermercados y 133 tiendas de conveniencia, según Rodríguez. En total, representa la creación de más de 600.000 empleados.

