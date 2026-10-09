¿Dolarizar Venezuela? Las ventajas y desventajas de esta acción que explica un economista

La hipotética dolarización de la economía ha sido un tema que cada vez genera más debate entre la sociedad venezolana. La propia presidenta encargada, Delcy Rodríguez, se posicionó en contra de la propuesta esta misma semana.

El economista Asdrúbal Oliveros concedió una entrevista a la periodista Shirley Varnagy y analizó la propuesta de dolarización. Desde un principio, aseguró que «no es algo que tú deberías rechazar de plano».

«Es importante entender que la dolarización es una opción de política económica. Hay muchas y en economía tú tienes opciones de política con ventajas y desventajas», explicó Oliveros, quien aclaró que una medida de este tipo tendrá consecuencias de todo tipo.

En primera instancia, Oliveros señaló que una dolarización brinda una «solución con rapidez» a la crisis inflacionaria del país. En tal sentido, «va a permitir que tú ganes en estabilidad» y «acabar con todas estas distorsiones» cambiarias, a la vez que hay mayor «capacidad de proyectar».

COSTOS DE LA DOLARIZACIÓN

Una vez el economista señaló los beneficios de una dolarización, subrayó que esta política también tendría ciertos costos. «Pierdes margen de maniobra. En realidad pasas a depender de los de Estados Unidos», explicó Oliveros.

Aunque Oliveros consideró que «una posición de tutelaje» entre Estados Unidos y Venezuela, la dolarización sería ir un paso más allá. Esto se debe a que se pasaría a depender del Sistema de la Reserva Federal norteamericano.

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«Si asumimos su moneda, prácticamente ya dependemos de decisiones de política monetaria de los Estados Unidos diseñadas para Estados Unidos», sentenció Oliveros, quien consideró que se está «dando el beneficio de la duda».

A su juicio, se debe restabilizar la economía «en un tiempo prudencial». Por tanto, cree que si para el 2027 «el país no avanza en una reducción más agresiva de la inflación», se podría pasar a evaluar «soluciones más drásticas» como la dolarización.