Dólar oficial volvió a subir: Así se cotizó este 29Abr

El dólar oficial inició la jornada de este 29 de abril con tendencia alcista al cotizarse en Bs. 486,20.

Según reportó el Banco Central de Venezuela (BCV), la tasa subió con respecto al cierre del martes que se cotizó en Bs. 485,23. Mientras, el euro se ubicó en 569,43 bolívares.

«El tipo de cambio publicado por el BCV es el promedio ponderado de las operaciones de las mesas de cambio de las instituciones bancarias», señaló el ente emisor.