Venezuela

Dólar oficial superó otra barrera: Así se cotizó este 25Feb

Kharelys Mendez
Por Kharelys Mendez
2 Min de Lectura
2 Min de Lectura

El dólar oficial inició la jornada de este 25 de febrero con tendencia alcista al cotizarse en Bs. 411,09.

Contents

Según reportó el Banco Central de Venezuela (BCV), la tasa subió con respecto al cierre del martes que se cotizó en Bs. 407,38. Mientras, el euro se ubicó en 483,92 bolívares.

Leer Más

La Mesa de la Unidad Democrática (MUD) inscribió como candidato para las próximas elecciones del 28 de julio a Edmundo González Urrutia
MUD inscribió como candidato a Edmundo González Urrutia y podría ser sustituido, lo anunció Omar Barboza
El video viral de indio gigante por las calles de Caracas
Este 4Sep será uno de los días más calurosos: Temperaturas llegarán hasta 40 °C en algunas zonas

«El tipo de cambio publicado por el BCV es el promedio ponderado de las operaciones de las mesas de cambio de las instituciones bancarias», señaló el ente emisor.

EL DÓLAR EN VENEZUELA

Después de años de restricciones a la divisa estadounidense, la Administración de Nicolás Maduro ahora la permite como alternativa a la pérdida de valor del bolívar. Maduro se mostró a favor de usar el dólar como «válvula de escape» frente a la «guerra económica» que, según él, sufre el país.

El dólar ha funcionado como una válvula de escape para el ingreso, para el comercio y para la satisfacción de las necesidades de importantes sectores de la vida venezolana», reconoció Maduro, al tiempo que negó que la economía nacional esté dolarizada.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: LA DURA REALIDAD QUE ENFRENTAN LOS COMERCIANTES EN EL PAÍS: «SI NO TENGO CAMBIO EN DÓLARES NO VENDO»

El economista Guillermo Arcay señaló que «es imposible saber cuántos dólares circulan por Venezuela y, además, seguramente es una cantidad dinámica»7. No obstante, indicó que «es probable que sea ya superior a la de bolívares, cuyo valor t

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

EN VIDEO: Enrique Márquez apareció de sorpresa en el Congreso de EEUU, esto le dijo Trump
EEUU
Venezuela denuncia la apertura forzada de una valija diplomática en aeropuerto de Panamá
Denuncian apertura forzada de una valija diplomática venezolana en aeropuerto de Panamá
Venezuela
Rosita, la canción de Rauw Alejandro y Jhayco inspirada en Cazzu, Ángela Aguilar y Christian Nodal que desató un escándalo
Caraota Show