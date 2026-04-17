Venezuela

Dólar oficial superó otra barrera: Así se cotizó este 17Abr

Kharelys Mendez
Por Kharelys Mendez
2 Min de Lectura
2 Min de Lectura
Foto: BlogSeis

El dólar oficial inició la jornada de este 17 de abril con tendencia alcista al cotizarse en Bs. 480,26.

Contents

Según reportó el Banco Central de Venezuela (BCV), la tasa subió con respecto al cierre del jueves que se cotizó en Bs. 479,78. Mientras, el euro se ubicó en 565,41bolívares.

Leer Más

Instalaron mesas de trabajo con representantes de la prensa, estos serán los puntos a debatir
Instalaron mesas de trabajo con representantes de la prensa, estos serán los puntos a debatir
Detuvieron a colectores del video viral en Lara, se pelearon a pedradas por pasajeros
CNE dice que todo “salió perfecto” en el simulacro: «No tengan duda que el 28Jul habrá elecciones»

«El tipo de cambio publicado por el BCV es el promedio ponderado de las operaciones de las mesas de cambio de las instituciones bancarias», señaló el ente emisor.

EL DÓLAR EN VENEZUELA

Después de años de restricciones a la divisa estadounidense, la Administración de Nicolás Maduro ahora la permite como alternativa a la pérdida de valor del bolívar. Maduro se mostró a favor de usar el dólar como «válvula de escape» frente a la «guerra económica» que, según él, sufre el país.

El dólar ha funcionado como una válvula de escape para el ingreso, para el comercio y para la satisfacción de las necesidades de importantes sectores de la vida venezolana», reconoció Maduro, al tiempo que negó que la economía nacional esté dolarizada.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: LA DURA REALIDAD QUE ENFRENTAN LOS COMERCIANTES EN EL PAÍS: «SI NO TENGO CAMBIO EN DÓLARES NO VENDO»

El economista Guillermo Arcay señaló que «es imposible saber cuántos dólares circulan por Venezuela y, además, seguramente es una cantidad dinámica»7. No obstante, indicó que «es probable que sea ya superior a la de bolívares, cuyo valor total se estima alrededor de 700 u 800 millones de dólares».

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

Canasta alimentaria subió en marzo: Lo que necesita una familia venezolana para cubrir los gastos, según Cendas
Venezuela
Canserbero
Las revelaciones que hizo la hermana de los condenados en el caso Canserbero, pidió anular la sentencia de 25 años
Venezuela
Mérida
Murió Alexis Montilla, creador de los famosos parques Los Aleros y la Venezuela de Antier en Mérida
Venezuela
jojobet girişhacklinkmarsbahiscasibomjojobetJojobet GirişcasibomJojobet GirişMeritkingMeritkingvaycasinoholiganbetcasibommarsbahis girişJojobetSmoking Venezuelan Teen With Perfect Ass Gets Wreckediptv satın alMadridbetHoliganbetHoliganbet Giriş