Venezuela

Dólar oficial superó nueva barrera este 6Feb: Así se cotizó

Kharelys Mendez
Por Kharelys Mendez
2 Min de Lectura
2 Min de Lectura
FOTO: CODHEZ

El dólar oficial inició la jornada de este 6 de febrero con tendencia alcista al cotizarse en Bs. 381,11.

Contents

Según reportó el Banco Central de Venezuela (BCV), la tasa subió con respecto al cierre del jueves que se cotizó en Bs. 378,46. Mientras, el euro se ubicó en 449,86 bolívares.

Leer Más

día
«Sueldos dignos + empleos»: Dirigentes políticos enviaron mensajes a los trabajadores venezolanos en su día
Ministerio para la Salud desmiente nueva ola de COVID-19 en Venezuela
España buscará fomentar un «diálogo» en Venezuela, esto dijeron sobre el reconocimiento a Maduro

«El tipo de cambio publicado por el BCV es el promedio ponderado de las operaciones de las mesas de cambio de las instituciones bancarias», señaló el ente emisor.

EL DÓLAR EN VENEZUELA

Después de años de restricciones a la divisa estadounidense, la Administración de Nicolás Maduro ahora la permite como alternativa a la pérdida de valor del bolívar. Maduro se mostró a favor de usar el dólar como «válvula de escape» frente a la «guerra económica» que, según él, sufre el país.

El dólar ha funcionado como una válvula de escape para el ingreso, para el comercio y para la satisfacción de las necesidades de importantes sectores de la vida venezolana», reconoció Maduro, al tiempo que negó que la economía nacional esté dolarizada.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: LA DURA REALIDAD QUE ENFRENTAN LOS COMERCIANTES EN EL PAÍS: «SI NO TENGO CAMBIO EN DÓLARES NO VENDO»

El economista Guillermo Arcay señaló que «es imposible saber cuántos dólares circulan por Venezuela y, además, seguramente es una cantidad dinámica»7. No obstante, indicó que «es probable que sea ya superior a la de bolívares, cuyo valor total se estima alrededor de 700 u 800 millones de dólares».

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

hermanas
Tres hermanas adictas a la cultura coreana saltaron de un noveno piso porque su padre les quitó el teléfono, dejaron perturbadora carta
Mundo
Carlos
EN VIDEO: Exalcalde de Mérida, Carlos García, fue trasladado a un hospital por el ICE debido a una descompensación
EEUU
OFICIAL: Estos son los 30 jugadores que representarán a Venezuela en el Clásico Mundial de Béisbol
Deportes