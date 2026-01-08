Venezuela

Dólar oficial superó nueva barrera: Así se cotizó este 8Ene

Kharelys Mendez
Por Kharelys Mendez
2 Min de Lectura
2 Min de Lectura
Dólar oficial se acerca a los 130 bolívares: Así lo cotizarán este 7Ago

El dólar oficial inició la jornada de este 8 de enero con tendencia alcista al cotizarse en Bs. 321,03.

Contents

Según reportó el Banco Central de Venezuela (BCV), la tasa subió con respecto al cierre del miércoles que se cotizó en Bs. 311,88. Mientras, el euro se ubicó en 375,31 bolívares.

Leer Más

Difunden la primera foto del equipo de María Corina que salió de la embajada a EEUU
Países del Mercosur también exigieron salvoconductos para asilados en la embajada argentina de Caracas
Extorsiones, desnutrición y precarias condiciones de salud: ONG expone irregularidades en penal de Yare II
Extendieron hasta el 30Nov el Plan Borrón y Cuenta Nueva de Corpoelec

“El tipo de cambio publicado por el BCV es el promedio ponderado de las operaciones de las mesas de cambio de las instituciones bancarias”, señaló el ente emisor.

Vale recordar que autoridades venezolanas continúan concretando detenciones de implicados en la «promoción» del dólar paralelo. Por ahora ya van 58 arrestos.

A estas personas las capturaron en Caracas, Aragua, Mérida, Lara, Yaracuy, Miranda, Zulia, La Guaira y Barinas.

Entre ellos, figura Carlos Andrés Pérez Abreu, el primero de los detenidos por ser el encargado de Dólar Monitor.

EL DÓLAR EN VENEZUELA

Después de años de restricciones a la divisa estadounidense, la Administración de Nicolás Maduro ahora la permite como alternativa a la pérdida de valor del bolívar. Maduro se mostró a favor de usar el dólar como «válvula de escape» frente a la «guerra económica» que, según él, sufre el país.

El dólar ha funcionado como una válvula de escape para el ingreso, para el comercio y para la satisfacción de las necesidades de importantes sectores de la vida venezolana», reconoció Maduro, al tiempo que negó que la economía nacional esté dolarizada.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: LA DURA REALIDAD QUE ENFRENTAN LOS COMERCIANTES EN EL PAÍS: «SI NO TENGO CAMBIO EN DÓLARES NO VENDO»

El economista Guillermo Arcay señaló que «es imposible saber cuántos dólares circulan por Venezuela y, además, seguramente es una cantidad dinámica»7. No obstante, indicó que «es probable que sea ya superior a la de bolívares, cuyo valor total se estima alrededor de 700 u 800 millones de dólares».

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

Rusia protesta por intercepción del petrolero ‘Marinera’ por parte de Estados Unidos
Mundo
Rodríguez
Unión Europea podría evaluar la posibilidad de levantar sanciones contra Delcy Rodríguez
Mundo
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este viernes, 26 de diciembre, que los objetivos del Estado Islámico atacados por las fuerzas estadounidenses en el noroeste de Nigeria fueron “diezmados”, en una operación que describió como “poderosa y letal”.  
¿Tiene pensado viajar a Venezuela? Esto fue lo que respondió Trump
EEUU