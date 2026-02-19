Venezuela

Dólar oficial sigue subiendo: Así se cotizó este 19Feb

Kharelys Mendez
Por Kharelys Mendez
2 Min de Lectura
2 Min de Lectura
Foto: Vecteezy

El dólar oficial inició la jornada de este 19 de febrero con tendencia alcista al cotizarse en Bs. 398,75.

Contents

Según reportó el Banco Central de Venezuela (BCV), la tasa subió con respecto al cierre del miércoles que se cotizó en Bs. 396,37. Mientras, el euro se ubicó en 471,42 bolívares.

Leer Más

Delcy Rodríguez carga contra el FMI y niega proyección de contracción económica en Venezuela
Detenida cuarta persona involucrada en actos sexuales en Expo Valencia
Maduro pidió a la FANB «partirle los dientes a cualquier grupo que pretenda ingresar al país»

«El tipo de cambio publicado por el BCV es el promedio ponderado de las operaciones de las mesas de cambio de las instituciones bancarias», señaló el ente emisor.

EL DÓLAR EN VENEZUELA

Después de años de restricciones a la divisa estadounidense, la Administración de Nicolás Maduro ahora la permite como alternativa a la pérdida de valor del bolívar. Maduro se mostró a favor de usar el dólar como «válvula de escape» frente a la «guerra económica» que, según él, sufre el país.

El dólar ha funcionado como una válvula de escape para el ingreso, para el comercio y para la satisfacción de las necesidades de importantes sectores de la vida venezolana», reconoció Maduro, al tiempo que negó que la economía nacional esté dolarizada.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: LA DURA REALIDAD QUE ENFRENTAN LOS COMERCIANTES EN EL PAÍS: «SI NO TENGO CAMBIO EN DÓLARES NO VENDO»

El economista Guillermo Arcay señaló que «es imposible saber cuántos dólares circulan por Venezuela y, además, seguramente es una cantidad dinámica»7. No obstante, indicó que «es probable que sea ya superior a la de bolívares, cuyo valor total se estima alrededor de 700 u 800 millones de dólares».

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

IA
¿El primer encuentro therians en el país? El video con IA que se viraliza y provoca denuncia de decana de la UCV
Venezuela
Protagonista inesperado: El video viral del perro lobo que irrumpió en los Juegos Olímpicos de Invierno y cruzó la meta
Deportes
La Guaira
Conductor de transporte público perdió el control y chocó contra la defensa en la Caracas-La Guaira, estaría vinculado un motorizado
Sucesos