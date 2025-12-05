Venezuela

Dólar oficial sigue en alza: Así se cotizó este 5Dic

Kharelys Mendez
Por Kharelys Mendez
2 Min de Lectura
2 Min de Lectura

El dólar oficial inició la jornada de este 5 de diciembre con tendencia alcista al cotizarse en Bs. 254,87.

Contents

Según reportó el Banco Central de Venezuela (BCV), la tasa subió con respecto al cierre del miércoles que se cotizó en Bs. 251,89. Mientras, el euro se ubicó en 297,38 bolívares.

Leer Más

¡Invicta! Venezuela derrotó a Israel y pasa como primera a cuartos de final del Mundial de Béisbol
El angustiante video del momento en que quemaron a un hombre en Ciudad Tiuna, lo acusaban de robar unas herramientas
Alertan sobre «nuevas restricciones» a presos políticos en El Helicoide: «No están aceptando ingreso de comida»

“El tipo de cambio publicado por el BCV es el promedio ponderado de las operaciones de las mesas de cambio de las instituciones bancarias”, señaló el ente emisor.

Vale recordar que autoridades venezolanas continúan concretando detenciones de implicados en la «promoción» del dólar paralelo. Por ahora ya van 58 arrestos.

A estas personas las capturaron en Caracas, Aragua, Mérida, Lara, Yaracuy, Miranda, Zulia, La Guaira y Barinas.

Entre ellos, figura Carlos Andrés Pérez Abreu, el primero de los detenidos por ser el encargado de Dólar Monitor.

EL DÓLAR EN VENEZUELA

Después de años de restricciones a la divisa estadounidense, la Administración de Nicolás Maduro ahora la permite como alternativa a la pérdida de valor del bolívar. Maduro se mostró a favor de usar el dólar como «válvula de escape» frente a la «guerra económica» que, según él, sufre el país.

El dólar ha funcionado como una válvula de escape para el ingreso, para el comercio y para la satisfacción de las necesidades de importantes sectores de la vida venezolana», reconoció Maduro, al tiempo que negó que la economía nacional esté dolarizada.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: LA DURA REALIDAD QUE ENFRENTAN LOS COMERCIANTES EN EL PAÍS: «SI NO TENGO CAMBIO EN DÓLARES NO VENDO»

El economista Guillermo Arcay señaló que «es imposible saber cuántos dólares circulan por Venezuela y, además, seguramente es una cantidad dinámica»7. No obstante, indicó que «es probable que sea ya superior a la de bolívares, cuyo valor total se estima alrededor de 700 u 800 millones de dólares».

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

Maduro: «Si nos toca pasar a la forma de lucha armada, será por la paz»
Venezuela
Estados Unidos confirmó este jueves, 4 de diciembre, un nuevo ataque en el Pacífico Oriental contra una embarcación vinculada al narcotráfico, que dejó cuatro presuntos narcoterroristas muertos.  
Operación Lanza del Sur: EEUU destruyó otra embarcación en el Pacífico Oriental, cuatro personas murieron
EEUU
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés) anunció este jueves, 4 de diciembre, que la validez máxima de los permisos de trabajo para migrantes se reducirá de cinco años a 18 meses, una medida que busca reforzar los controles de seguridad y la verificación de antecedentes.  
Permisos de trabajo a migrantes en EEUU fueron reducidos drásticamente, USCIS refuerza “controles de seguridad”
EEUU