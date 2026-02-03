Venezuela

Dólar oficial se mantiene en alza: Así se cotizó este 3Feb

Por Kharelys Mendez
2 Min de Lectura
Dólar oficial se acerca a los 130 bolívares: Así lo cotizarán este 7Ago

El dólar oficial inició la jornada de este 3 de febrero con tendencia alcista al cotizarse en Bs. 372,11.

Según reportó el Banco Central de Venezuela (BCV), la tasa subió con respecto al cierre del lunes que se cotizó en Bs. 370,25. Mientras, el euro se ubicó en 439,64 bolívares.

Cabello
El reto de Cabello a Reuters luego de que asegurarán que se reunió con Estados Unidos
Denuncian que empresario Ricardo Albacete fue presentado en tribunales «a espaldas de la defensa privada»
Denuncian la suspensión del pago de la pensión del Seguro Social de al menos 4.000 adultos mayores

«El tipo de cambio publicado por el BCV es el promedio ponderado de las operaciones de las mesas de cambio de las instituciones bancarias», señaló el ente emisor.

Vale recordar que autoridades venezolanas continúan concretando detenciones de implicados en la «promoción» del dólar paralelo. Por ahora ya van 58 arrestos.

A estas personas las capturaron en Caracas, Aragua, Mérida, Lara, Yaracuy, Miranda, Zulia, La Guaira y Barinas.

Entre ellos, figura Carlos Andrés Pérez Abreu, el primero de los detenidos por ser el encargado de Dólar Monitor.

EL DÓLAR EN VENEZUELA

Después de años de restricciones a la divisa estadounidense, la Administración de Nicolás Maduro ahora la permite como alternativa a la pérdida de valor del bolívar. Maduro se mostró a favor de usar el dólar como «válvula de escape» frente a la «guerra económica» que, según él, sufre el país.

El dólar ha funcionado como una válvula de escape para el ingreso, para el comercio y para la satisfacción de las necesidades de importantes sectores de la vida venezolana», reconoció Maduro, al tiempo que negó que la economía nacional esté dolarizada.

El economista Guillermo Arcay señaló que «es imposible saber cuántos dólares circulan por Venezuela y, además, seguramente es una cantidad dinámica»7. No obstante, indicó que «es probable que sea ya superior a la de bolívares, cuyo valor total se estima alrededor de 700 u 800 millones de dólares».

