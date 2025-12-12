Venezuela

Dólar oficial se mantiene en alza: Así se cotizó este 12Dic

Kharelys Mendez
Por Kharelys Mendez
2 Min de Lectura
2 Min de Lectura
dólar

El dólar oficial inició la jornada de este 12 de diciembre con tendencia alcista al cotizarse en Bs. 267,75.

Contents

Según reportó el Banco Central de Venezuela (BCV), la tasa subió con respecto al cierre del jueves que se cotizó en Bs. 265,07. Mientras, el euro se ubicó en 314,38 bolívares.

Leer Más

Maduro
Maduro insiste en que María Corina está en Colombia: «Está moviéndose para mandar terroristas y poner una bomba»
Alertan de una estafa con una supuesta encuesta de Conviasa
Comisión electoral de la UCV confirmó el 9Jun como fecha de nuevos comicios +COMUNICADO

“El tipo de cambio publicado por el BCV es el promedio ponderado de las operaciones de las mesas de cambio de las instituciones bancarias”, señaló el ente emisor.

Vale recordar que autoridades venezolanas continúan concretando detenciones de implicados en la «promoción» del dólar paralelo. Por ahora ya van 58 arrestos.

A estas personas las capturaron en Caracas, Aragua, Mérida, Lara, Yaracuy, Miranda, Zulia, La Guaira y Barinas.

Entre ellos, figura Carlos Andrés Pérez Abreu, el primero de los detenidos por ser el encargado de Dólar Monitor.

EL DÓLAR EN VENEZUELA

Después de años de restricciones a la divisa estadounidense, la Administración de Nicolás Maduro ahora la permite como alternativa a la pérdida de valor del bolívar. Maduro se mostró a favor de usar el dólar como «válvula de escape» frente a la «guerra económica» que, según él, sufre el país.

El dólar ha funcionado como una válvula de escape para el ingreso, para el comercio y para la satisfacción de las necesidades de importantes sectores de la vida venezolana», reconoció Maduro, al tiempo que negó que la economía nacional esté dolarizada.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: LA DURA REALIDAD QUE ENFRENTAN LOS COMERCIANTES EN EL PAÍS: «SI NO TENGO CAMBIO EN DÓLARES NO VENDO»

El economista Guillermo Arcay señaló que «es imposible saber cuántos dólares circulan por Venezuela y, además, seguramente es una cantidad dinámica»7. No obstante, indicó que «es probable que sea ya superior a la de bolívares, cuyo valor total se estima alrededor de 700 u 800 millones de dólares».

Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

Fallece Papo Rosario, quien fuera por 38 años cantante de El Gran Combo de Puerto Rico
Caraota Show
fuegos artificiales
Perrita murió al entrar en pánico por fuegos artificiales en Medellín, se lanzó de un octavo piso
Mundo
Escándalo en el Miss Venezuela: El bombazo de Stephany Abasali sobre su relación con Nina Sicilia
Caraota Show