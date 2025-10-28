Venezuela

Dólar oficial mantiene la tendencia alcista: Así se cotizó este 28-Oct

Kharelys Mendez
Por Kharelys Mendez
2 Min de Lectura
2 Min de Lectura
¿Por qué muchos billetes de $1 pueden valer hasta más de 150 mil dólares? Lo primero a tomar en cuenta, ya que puede ser uno de los seis millones de billetes de $1 que fueron impresos dos veces.  ¿Por qué muchos billetes de $1 pueden valer hasta más de 150 mil dólares? Lo primero a tomar en cuenta, ya que puede ser uno de los seis millones de billetes de $1 que fueron impresos dos veces.  
Archivo

El dólar oficial inició la jornada de este 28 de octubre con tendencia alcista al cotizarse en Bs. 218,17.

Contents

Según reportó el Banco Central de Venezuela (BCV), la tasa subió con respecto al cierre del lunes que se cotizó en Bs. 216,37. Mientras, el euro tiene un valor de Bs. 253,90.

Leer Más

|||
Dólar paralelo bajó al cierre de este 16Nov: Así se cotizó
Trágico video: Murió electrocutado trabajador de Corpoelec en Sucre, no tenía equipos de seguridad
Regreso de Zara al país será el primer semestre de 2024, será una tienda de dos pisos

«El tipo de cambio publicado por el BCV es el promedio ponderado resultante de las operaciones diarias de las mesas de cambio activas de las instituciones bancarias participantes», acotó el ente emisor.

Vale recordar que autoridades venezolanas continúan concretando detenciones de implicados en la «promoción» del dólar paralelo. Por ahora ya van 58 arrestos.

A estas personas las capturaron en Caracas, Aragua, Mérida, Lara, Yaracuy, Miranda, Zulia, La Guaira y Barinas.

Entre ellos, figura Carlos Andrés Pérez Abreu, el primero de los detenidos por ser el encargado de Dólar Monitor.

EL DÓLAR EN VENEZUELA

Después de años de restricciones a la divisa estadounidense, la Administración de Nicolás Maduro ahora la permite como alternativa a la pérdida de valor del bolívar. Maduro se mostró a favor de usar el dólar como «válvula de escape» frente a la «guerra económica» que, según él, sufre el país.

El dólar ha funcionado como una válvula de escape para el ingreso, para el comercio y para la satisfacción de las necesidades de importantes sectores de la vida venezolana», reconoció Maduro, al tiempo que negó que la economía nacional esté dolarizada.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: LA DURA REALIDAD QUE ENFRENTAN LOS COMERCIANTES EN EL PAÍS: «SI NO TENGO CAMBIO EN DÓLARES NO VENDO»

El economista Guillermo Arcay señaló que «es imposible saber cuántos dólares circulan por Venezuela y, además, seguramente es una cantidad dinámica»7. No obstante, indicó que «es probable que sea ya superior a la de bolívares, cuyo valor total se estima alrededor de 700 u 800 millones de dólares».

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

congresista
Escándalo en Perú: Investigarán a una congresista que obligó a su asesor a cortarle las uñas de los pies en pleno despacho
Mundo
Saab EEUU Venezuela
Saab dice que están «dispuestos a reanudar el diálogo» con EEUU en medio de las tensiones en el Caribe
Venezuela
EN VIDEO: Salió a cenar con sus padres a una pizzería y terminó atrapado en una máquina de peluches
Mundo