Venezuela

Dólar oficial mantiene la tendencia alcista: Así se cotizó este 11Mar

Kharelys Mendez
Por Kharelys Mendez
2 Min de Lectura
2 Min de Lectura
dólar

El dólar oficial inició la jornada de este 11 de marzo con tendencia alcista al cotizarse en Bs. 438,21.

Contents

Según reportó el Banco Central de Venezuela (BCV), la tasa subió con respecto al cierre del martes que se cotizó en Bs. 436,24. Mientras, el euro se ubicó en 510,21 bolívares.

Leer Más

«Falta de valor nutricional y calidad»: El dardo de la ONU sobre los Clap y sus irregularidades
¿Por qué no se puede garantizar sueldos y pensiones de calidad en el país? La explicación de un experto
Dos reclusos fallecieron en menos de 24 horas en Lara, denuncian falta de atención médica

«El tipo de cambio publicado por el BCV es el promedio ponderado de las operaciones de las mesas de cambio de las instituciones bancarias», señaló el ente emisor.

EL DÓLAR EN VENEZUELA

Después de años de restricciones a la divisa estadounidense, la Administración de Nicolás Maduro ahora la permite como alternativa a la pérdida de valor del bolívar. Maduro se mostró a favor de usar el dólar como «válvula de escape» frente a la «guerra económica» que, según él, sufre el país.

El dólar ha funcionado como una válvula de escape para el ingreso, para el comercio y para la satisfacción de las necesidades de importantes sectores de la vida venezolana», reconoció Maduro, al tiempo que negó que la economía nacional esté dolarizada.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: LA DURA REALIDAD QUE ENFRENTAN LOS COMERCIANTES EN EL PAÍS: «SI NO TENGO CAMBIO EN DÓLARES NO VENDO»

El economista Guillermo Arcay señaló que «es imposible saber cuántos dólares circulan por Venezuela y, además, seguramente es una cantidad dinámica»7. No obstante, indicó que «es probable que sea ya superior a la de bolívares, cuyo valor total se estima alrededor de 700 u 800 millones de dólares».

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

La trágica decisión de un niño al ser testigo de las golpizas que su padrastro le propinaba a su mamá
EEUU
EN VIDEO: Crocs sorprende al presentar un pin de Punch, el mono japonés viral
Tendencias
Sospechosa de disparar a la casa de Rihanna con rifle tipo AR-15 es acusada de 14 cargos
Sospechosa de disparar a la casa de Rihanna con rifle tipo AR-15 es acusada de 14 cargos
Caraota Show