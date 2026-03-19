Venezuela

Dólar oficial en alza: Así se cotizó este 19Mar

Kharelys Mendez
Por Kharelys Mendez
2 Min de Lectura
2 Min de Lectura

El dólar oficial inició la jornada de este 19 de marzo con tendencia alcista al cotizarse en Bs. 455,25.

Contents

Según reportó el Banco Central de Venezuela (BCV), la tasa subió con respecto al cierre del miércoles que se cotizó en Bs. 451,51. Mientras, el euro se ubicó en 524,51 bolívares.

Leer Más

Metro
EN VIDEO: Cinco PNB resultaron heridos en pelea con vendedores ambulantes en la estación Altamira del Metro de Caracas
Dólar oficial sigue subiendo: Así se cotizó este 2Sep
«No nos intimidan»: Padrino López dice que bloqueo de EEUU a buques petroleros «demuestra una radical desesperación»

«El tipo de cambio publicado por el BCV es el promedio ponderado de las operaciones de las mesas de cambio de las instituciones bancarias», señaló el ente emisor.

EL DÓLAR EN VENEZUELA

Después de años de restricciones a la divisa estadounidense, la Administración de Nicolás Maduro ahora la permite como alternativa a la pérdida de valor del bolívar. Maduro se mostró a favor de usar el dólar como «válvula de escape» frente a la «guerra económica» que, según él, sufre el país.

El dólar ha funcionado como una válvula de escape para el ingreso, para el comercio y para la satisfacción de las necesidades de importantes sectores de la vida venezolana», reconoció Maduro, al tiempo que negó que la economía nacional esté dolarizada.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: LA DURA REALIDAD QUE ENFRENTAN LOS COMERCIANTES EN EL PAÍS: «SI NO TENGO CAMBIO EN DÓLARES NO VENDO»

El economista Guillermo Arcay señaló que «es imposible saber cuántos dólares circulan por Venezuela y, además, seguramente es una cantidad dinámica»7. No obstante, indicó que «es probable que sea ya superior a la de bolívares, cuyo valor total se estima alrededor de 700 u 800 millones de dólares».

 

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

Delcy Rodríguez anunció otros tres cambios en su gabinete, este será el nuevo cargo de Tarek William Saab
Venezuela
EN FOTOS: Jorge Rodríguez recibió a Laura Dogu y representantes de EEUU en la AN por «seguimiento a Ley de Amnistía»
Venezuela
Venezolanos en Estados Unidos podrían ayudar a reconstruir su país con esta iniciativa de María Elvira Salazar
EEUU