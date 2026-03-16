Venezuela

Dólar oficial arrancó la semana en alza: Así se cotizó este 16Mar

Kharelys Mendez
Por Kharelys Mendez
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Venezuela

El dólar oficial inició la jornada de este 16 de marzo con tendencia alcista al cotizarse en Bs. 446,80.

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Según reportó el Banco Central de Venezuela (BCV), la tasa subió con respecto al cierre del viernes que se cotizó en Bs. 443,26. Mientras, el euro se ubicó en 511,22 bolívares.

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«El tipo de cambio publicado por el BCV es el promedio ponderado de las operaciones de las mesas de cambio de las instituciones bancarias», señaló el ente emisor.

EL DÓLAR EN VENEZUELA

Después de años de restricciones a la divisa estadounidense, la Administración de Nicolás Maduro ahora la permite como alternativa a la pérdida de valor del bolívar. Maduro se mostró a favor de usar el dólar como «válvula de escape» frente a la «guerra económica» que, según él, sufre el país.

El dólar ha funcionado como una válvula de escape para el ingreso, para el comercio y para la satisfacción de las necesidades de importantes sectores de la vida venezolana», reconoció Maduro, al tiempo que negó que la economía nacional esté dolarizada.

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El economista Guillermo Arcay señaló que «es imposible saber cuántos dólares circulan por Venezuela y, además, seguramente es una cantidad dinámica»7. No obstante, indicó que «es probable que sea ya superior a la de bolívares, cuyo valor total se estima alrededor de 700 u 800 millones de dólares».

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