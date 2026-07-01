Doble terremoto: Revelan detalles de la situación en el municipio más afectado de Carabobo

El municipio Juan José Mora fue la entidad más afectada del estado Carabobo por el doble terremoto que azotó el país el pasado 24 de junio, que, hasta este martes, ha dejado un saldo de casi 2.000 fallecidos.

Denuncias en redes sociales alertaban sobre los daños que se dieron en la localidad de Morón, capital municipal. Casi una semana después de la tragedia, la alcaldesa, Emily Riera, detalló la situación en la entidad.

Según el medio Unión Radio, Riera precisó que cientos de viviendas resultaron dañadas en las parroquias Morón y Urama. En el municipio se registraron nueve fallecidos producto del colapso de varias viviendas.

«Juan José Mora tiene 89 sectores de los cuales, todos han sido afectados (…) Hablamos de unos 100.000 habitantes», apuntó. A esto se suman que hay «más de 590 viviendas con pérdida total», dijo.

BALANCE EN CARABOBO

El estado Carabobo fue una de las entidades más afectadas por los terremotos, exceptuando a la Región Capital. Un reporte del Sistema Integrado de Protección Civil y Bomberos dejó claros los daños.

El último reporte indicaba que 14 personas murieron, mientras que 67 resultaron lesionadas en distintos municipios de Carabobo. Los principales daños se dieron producto de derrumbes en el municipio Juan José Mora.

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Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, afirmó que hasta este martes, se han contabilizado 1.943 fallecidos por los terremotos. A esto se suman 10.571 heridos y 15.866 damnificados, aunque no brindó una cifra de desaparecidos.