El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, llegó este jueves a Venezuela. Su agenda de dos días busca fortalecer la cooperación sanitaria y el intercambio técnico.

La directora de Desarrollo Sostenible de la Cancillería venezolana, Asbina Marín, recibió a Ghebreyesus en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía. Representantes de la OPS/OMS y del Ministerio de Salud también participaron en el recibimiento.

Durante su estadía, Ghebreyesus sostendrá reuniones con autoridades venezolanas y representantes de las Naciones Unidas en Caracas. Estos encuentros buscan consolidar alianzas en materia de salud.

COOPERACIÓN INTERNACIONAL

La visita ocurre cinco meses después de los terremotos de magnitudes 7,2 y 7,5 que sacudieron la región centro-norte de Venezuela. Los sismos del 24 de junio provocaron daños en la infraestructura sanitaria del país.

Tras la emergencia, la OPS activó mecanismos de asistencia humanitaria. Además, coordinó con las autoridades venezolanas el despliegue de equipos especializados, la evaluación de centros asistenciales y la distribución de suministros médicos.

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Según cifras del organismo, hasta el 24 de agosto, la OPS/OMS movilizó 40 toneladas de medicamentos, insumos médicos y equipos esenciales hacia Venezuela.

La organización también impulsó acciones para fortalecer la vigilancia epidemiológica y ampliar las capacidades de diagnóstico. Asimismo, reforzó los servicios de salud mental y apoyo psicosocial en las comunidades afectadas.

Venezuela mantiene relaciones de cooperación técnica con la OPS/OMS desde 1958.