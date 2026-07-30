Diputado de la AN 2015 habló de los puntos claves del diálogo que empieza el 1 de agosto, entre ellos la transición

El diputado a la Asamblea Nacional (AN) electa en 2015 por el estado Mérida, Lawrence Castro, respaldó el proceso de diálogo que arrancará este sábado, 1 de agosto, impulsado por la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y que reunirá a delegados de la AN controlada por la oposición con la delegación que encabeza Jorge Rodríguez, en representación de la AN de 2025.

Castro calificó las mesas de trabajo como una nueva oportunidad para restaurar la democracia en Venezuela «de la mano» de los Estados Unidos.

«Estamos a las puertas de un proceso político inédito, de suma importancia para el país, que busca resultados sólidos y concretos para la reinstalación de la República y la reinstitucionalización del funcionamiento político, económico y social de la nación», aseveró.

El legislador subrayó que, tras años de resistencia y persecución, la AN electa en 2015 mantiene intacta su responsabilidad histórica de no claudicar en la defensa del mandato popular.

El parlamentario insistió en que el diálogo trasciende el debate coyuntural sobre la renovación de los poderes públicos.

«No solo se debate la restitución o discusión de un nuevo Consejo Nacional Electoral o de un Tribunal Supremo de Justicia, que evidentemente son el marco de sostenibilidad para que el pueblo venezolano vuelva a expresarse y votar. Se trata de construir un sistema de reglas y de entendimiento para poder sostener un sistema democrático sólido», puntualizó.

A su juicio, la meta es generar seguridad jurídica y confianza que permitan reactivar la inversión nacional e internacional, respetar la propiedad privada y facilitar el retorno progresivo de la diáspora.

Castro reiteró también su respaldo a la agenda impulsada desde el Departamento de Estado de Estados Unidos y señaló que la captura de Nicolás Maduro, ocurrida el 3 de enero, fue determinante para trazar la hoja de ruta hacia la democratización del país.

El diputado hizo un llamado a los sectores políticos, económicos y sociales de Venezuela a involucrarse en el proceso con altura política, dejando de lado la polarización estéril en redes sociales para concentrarse en la construcción de soluciones de fondo.

¿CUÁL ES LA POSICIÓN DE MARÍA CORINA MACHADO Y EDMUNDO GONZÁLEZ?

Los dirigentes opositores María Corina Machado y Edmundo González Urrutia manifestaron el domingo que esperan que ese mecanismo de diálogo contribuya, entre otros objetivos, a establecer un “cronograma electoral presidencial oportuno”.

No obstante, ambos aclararon que no participaron en el “diseño, construcción y funcionamiento” de esas negociaciones.

En tanto, la presidenta de la Asamblea Nacional 2015, Dinorah Figuera, respondió la semana pasada a las declaraciones del secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, sobre la reconciliación en Venezuela.

En ese sentido, coincidió con el político estadounidense de que la líder opositora María Corina Machado juega un rol importante en ese escenario.

«Como ya lo hemos expresado, a partir del 1 de agosto convocaremos a todos los sectores democráticos a participar y aportar propuestas para enriquecer la hoja de ruta. María Corina Machado es muy importante en este proceso», indicó en sus redes.

Asimismo, sostuvo que la reconciliación nacional «exige amplitud, representación y participación para avanzar hacia una transición electoral pacífica y democrática».