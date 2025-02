Diosdado Cabello revela cuántos de los deportados por EEUU tienen antecedentes penales

El ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, precisó este martes que tan solo 15 de los cientos de migrantes venezolanos deportados desde Estados Unidos cuentan con antecedentes penales.

Cabello habló sobre las deportaciones durante la rueda de prensa del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). El ministro puntualizó que, hasta el lunes, llegaron tres vuelos con venezolanos.

En el primer vuelo, que aterrizó en Venezuela el pasado 10 de febrero, retornaron 190 migrantes. De acuerdo a Cabello, siete tenían antecedentes penales, a pesar de que Estados Unidos afirmó que se trataba de integrantes del Tren de Aragua.

En caso del segundo vuelo, Cabello puntualizó que volvieron otros 176 venezolanos el jueves de la semana pasada. De ellos, solo ocho contaban con antecedentes.

Cabello apuntó que el lunes llegó un vuelo desde México en el que viajaron 242 migrantes venezolanos, incluyendo «por primera vez» mujeres y niños. Todavía están avanzando en el proceso de verificación de antecedentes de estos repatriados.

CABELLO CONFIRMÓ MÁS VUELOS

El ministro adelantó que esta misma semana podría haber más vuelos de deportación. Cabello puntualizó que en México hay unos 500 migrantes venezolanos que están esperando para regresar al país.

«Sigo denunciando. No hay gestores, no hay intermediarios. Usted va a la Embajada de México. No permita que exfuncionarios vayan a usted y le digan ‘yo te arreglo para que te vayas’», aclaró Cabello desde el Aeropuerto Internacional de Maiquetía.

Cabello dijo la semana pasada que en el primer vuelo de deportados había personas con antecedentes, pero no vinculados con el Tren de Aragua. También aseguró que había dos desertores de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).