Diosdado Cabello dice que la policía está «lista» para defender el país de «cualquier amenaza interna o externa»

El ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, aseguró este viernes que los cuerpos policiales están listos para defender al país de «cualquier amenaza».

Su anuncio ocurre en medio del despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe que escaló con la orden de bloquear buques petroleros sancionados que salgan y entren de la nación suramericana.

«Hoy Venezuela es territorio de paz, así debe seguir siendo, porque cuando hablamos de fusión popular, militar, policial, es que nuestros funcionarios policiales hoy día están listos y prestos para defender la patria de cualquier amenaza, interna o externa», señaló.

Durante un acto de entrega de vehículos y uniformes a los cuerpos de seguridad del Estado en Caracas, Cabello acusó a la oposición de «aliarse» con bandas criminales para generar «intranquilidad» y «miedo» en el pueblo venezolano.

«Las bandas se disfrazan de muchas maneras y formas, bandas de delincuentes, bandas de narcotraficantes, bandas terroristas, bandas de conspiración también», apuntó.

DIOSDADO CABELLO Y LA SEGURIDAD

También apuntó que los índices delictivos de Venezuela «hoy en día son de los más bajos del mundo, luego de romper con la DEA, hemos alcanzado la mayor captura de droga de nuestra historia».

Destacó que, en comparación con 2024, este año se registró en el país una reducción de 340 asesinatos. “Son 340 vidas, 340 familias que hoy están protegidas gracias al trabajo en equipo”, subrayó.

Asimismo, señaló que se han incautado aproximadamente 70 toneladas de drogas. «Este año 2025 podemos decir misión cumplida. Venezuela es territorio de paz», dijo.