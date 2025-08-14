Cabello anunció que descubrieron un galpón con «1.500 kg de distintos explosivos» en Anzoátegui, hubo seis detenidos

El ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, anunció este jueves la incautación de 1.500 kilogramos de distintos explosivos en un galpón en el estado Anzoátegui.

Durante una transmisión televisiva, Cabello mostró la gran variedad de explosivos que almacenaban en el sitio. «Tienen una cantidad impresionante de explosivos de distinto tipo. Por las personas asociadas con las empresas que aparecen como dueñas de esto, nosotros podemos determinar las malas intenciones», indicó.

🔴 #AHORA | Diosdado Cabello anuncia la incautación de una “cantidad impresionante de distintos tipos” de explosivos en un galpón ubicado en el estado Anzoátegui pic.twitter.com/GKSgMQHgL1 — El Cooperante (@El_Cooperante) August 14, 2025

Asimismo, aseguró que lograron llegar a este galpón producto de las investigaciones y evidencias que han recaudado con las otras incautaciones realizadas en días recientes.

Cabello indicó que por este caso del galpón en Anzoátegui detuvieron a seis personas. Aunque sumando el caso de Monagas, sostuvo que hay como 18 detenidos.

«En total tenemos 724 cortadores, 6.769 elementos de carga hueca, 220 detonadores eléctricos, cordón detonante, 128 explosivos de diferentes modelos, 33 explosivos tipo FRHO, carga de hierro fundido HMX, 29 encendedores secundarios de 1,4 segundos, 106 encendedores primarios, 12 cajas de poder estándar para taponear, 27 explosivos adicionales, una herramienta de percusión de tuberías», precisó.

Destacó que el HMK es un explosivo de rápida difusión. “En un segundo, la onda expansiva de esto alcanza 9,1 kilómetros”.

«Si ese cordón detonante mal almacenado se iniciara, genera una explosión con una onda letal de 911 metros, casi un kilómetro, no quedaría nada ni nadie. Y las esquirlas que desprenden estos explosivos de hierro llegarían a 1200 metros», añadió.

Cabello agregó que esos explosivos estaban almacenados en galpones de empresas petroleras.

«Las empresas petroleras no pueden tener bajo ninguna circunstancia en su poder más de 50 kilogramos de explosivo. No pueden tener más de 100 detonadores eléctricos ¿Y por qué hay esta cantidad aquí? ¿Por qué había esa cantidad en Monagas?», dijo.

«Estas empresas tienen ocho años que no tienen vínculos con PDVSA. ¿Si no tienes trabajo con PDVSA por qué tienes esa cantidad de explosivos aquí y en Maturín? ¿Qué iban a hacer con eso? ¿Cuántas muertes iban a causar?», se preguntó.

«Por eso el desespero de la señora María Corina Machado diciendo ‘qué va a pasar’. ¿Qué va a pasar? Que vas a volar a Venezuela en tu locura de querer asumir el poder. ¿Por qué tienes tú que provocarle la muerte a esta cantidad de gente?», concluyó.