La presidenta de la Asamblea Nacional electa en 2015, Dinorah Figuera, celebró el retorno a Venezuela de la líder opositora María Corina Machado, calificando el hecho como un avance clave en la mesa de negociaciones.

La parlamentaria aseguró que la reaparición en libertad de la premio Nobel de la Paz es una consecuencia directa de la fortaleza del diálogo político y de los acontecimientos históricos registrados a inicios de año.

AVANCES EN LA MESA DE DIÁLOGO Y GARANTÍAS POLÍTICAS

A través de una publicación difundida este domingo en sus redes sociales, Figuera enfatizó que el proceso de conversaciones que mantiene la oposición institucional está dando frutos concretos para el restablecimiento de los derechos de la dirigencia democrática.

«Hoy vemos avances hacia la obtención de plenas garantías para todos los venezolanos», señaló la jefa de la comitiva opositora en el diálogo.

La legisladora explicó que desde la mesa de negociación se mantiene el esfuerzo constante por asegurar el retorno seguro de todos los ciudadanos y dirigentes políticos que se han visto obligados a abandonar el territorio nacional en los últimos años.

EL RETORNO DEL LIDERAZGO OPOSITOR EN LIBERTAD

Para la presidenta de la AN 2015, la incorporación de Machado al escenario nacional marca un hito en la agenda de discusión actual sobre las condiciones institucionales de Venezuela.

En este sentido, Figuera afirmó de manera contundente: «Celebramos el retorno en libertad de María Corina Machado. Este es un resultado directo del 3 de enero y de la fortaleza del diálogo».

De acuerdo con la parlamentaria, el inicio del debate sobre las garantías políticas ha sido el catalizador que «ha abierto las puertas para un proceso en donde se concrete el regreso del liderazgo opositor».

AGENDA POLÍTICA Y CONVERSACIONES SIN INTERRUPCIÓN

Finalmente, la diputada ratificó el compromiso del parlamento de 2015 de mantenerse firme en la ruta de la negociación política como la vía idónea para solucionar la crisis institucional del país.

Dinorah Figuera concluyó asegurando que continuarán trabajando desde el seno de la AN 2015 «sin interrupción en el proceso de conversaciones hasta alcanzar una democracia real y sostenible en Venezuela», proyectando que este retorno sea el primero de varios pasos significativos en el tablero político.