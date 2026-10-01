Dinorah Figuera reveló la última foto que recibió de Fernando Albán, «lleno de vida y alegre»

Dinorah Figuera, presidenta de la Asamblea Nacional (AN) electa en 2015, rememoró al concejal Fernando Albán, fallecido bajo custodia del Estado venezolano en 2018, al compartir la última fotografía que él le envió.

«La primera foto de Fernando Albán que les muestro fue la última que me envió: lleno de vida y alegre por haber celebrado su cumpleaños en familia, ese 2018, en Nueva York», expresó Figuera al presentar una serie de imágenes.

Relató que Albán «había viajado para asistir a una reunión de Naciones Unidas y, al regresar a Venezuela, fue desaparecido forzosamente el 5 de octubre». «El 8 de octubre recibimos la dolorosa noticia de su muerte», señaló en su mensaje.

«Denunciar lo ocurrido me llevó al exilio y hoy, a mi regreso al país, sigo luchando por la verdad y la justicia, para que su muerte no quede en el olvido y se esclarezcan las circunstancias en las que ocurrió», agregó en su cuenta de la red social X.

Sobre el resto del material gráfico, indicó: «En las demás fotografías quedan las huellas de su compromiso social con los más vulnerables, su solidaridad y su vocación de servicio, así como el testimonio de su fe inquebrantable en Dios».

Y concluyó: «Albán amaba la vida. La solidaridad y el servicio a los demás fueron su manera de hacer el bien».

DETENCIÓN Y MUERTE

Albán, quien se desempeñaba como concejal del municipio Libertador de Caracas y dirigente del partido Primero Justicia, resultó aprehendido el 5 de octubre de 2018 por agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, a su regreso de un viaje a Nueva York.

De acuerdo con las determinaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el procedimiento constituyó una detención arbitraria y una desaparición forzada de corta duración.

En concreto, se denunció que fue sometido a tratos crueles e inhumanos antes de fallecer, en la sede del organismo de inteligencia.

El órgano interamericano concluyó que las actuaciones del sistema de justicia venezolano vulneraron las garantías del debido proceso. Lo más controversial, que evitaron establecer responsabilidades claras sobre las circunstancias de la muerte.

Asimismo, determinó que las acciones contra el dirigente respondieron a un patrón de discriminación por motivos de persecución política.

Ante estos hallazgos, la CIDH solicitó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) que juzgue la responsabilidad del Estado venezolano. También que dicte medidas de reparación integral para los familiares de la víctima. Esto, incluida la reapertura de las investigaciones para sancionar a la totalidad de los autores materiales e intelectuales.