Dinorah Figuera, presidenta de la Asamblea Nacional electa en 2015 y líder de la delegación opositora en la Mesa de Diálogo, pidió este miércoles alcanzar el «consenso necesario» para «consolidar» un Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) este año.

El vocero del Departamento de Estado, Tommy Pigott, celebró los avances del diálogo y destacó las postulaciones para el TSJ. Casi un día después, Figuera agradeció las gestiones de Estados Unidos e insistió en la necesidad de un nuevo Poder Judicial.

«Convocamos a todos los integrantes de la mesa de diálogo a construir el consenso necesario para que este año podamos consolidar la institucionalidad del TSJ con honorables magistrados y el reencuentro de la familia venezolana en libertad», dijo.

Figuera aseguró que la delegación opositora «trabaja por un TSJ independiente». En tal sentido, esperan conformar un «sistema de justicia en el que todos los venezolanos podamos confiar».

Agradecemos el acompañamiento de Estados Unidos, que ha sido determinante para avanzar en la hoja de ruta hacia la democracia. A los venezolanos nos corresponde conducir esta transición y sumar esfuerzos para que los acuerdos se cumplan cuanto antes. Desde la delegación de la AN2015 trabajamos por un TSJ independiente y por un sistema de justicia en el que todos los venezolanos podamos confiar. Nos sumamos al llamado del Departamento de Estado, por la liberación inmediata de todos los presos políticos. En estas fechas, cada día de espera pesa más para quienes siguen presos y para quienes los esperan en casa. En consecuencia, convocamos a todos los integrantes de la mesa de diálogo a construir el consenso necesario para que este año podamos consolidar la institucionalidad del TSJ con honorables magistrados y el reencuentro de la familia venezolana en libertad. — Dinorah Figuera. (@Dinorahfiguera) November 25, 2026



La opositora también se sumó a la petición del Departamento de Estado por la «liberación inmediata de todos los presos políticos». «En estas fechas, cada día de espera pesa más para quienes siguen presos y para quienes los esperan en casa», acotó.

FIGUERA EN LA UCAB

Este mismo miércoles, Figuera y la delegación visitaron la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), en Caracas. En el marco de la Feria del Libro, hablaron sobre la «transición democrática» y las medidas a tomar para «mejorar las políticas públicas»

«Solo con el acompañamiento de todos los sectores democráticos, del sector educación, del sector salud y todos mancomunados podremos recuperar esos indicadores sociales y de salud tan esperados para mejorar la salud pública venezolana», dijo Figuera.

#25Nov | Delegación de la AN 2015 en la Mesa de Diálogo, encabezada por su presidenta, Dinorah Figuera, y el diputado Jorge Millán, respondieron a la invitación que le hicieran desde la UCAB en el marco de una jornada de la Feria del Libro. Acompañados por el rector de la institución, el padre Arturo Peraza. Videos: Cortesía — Caraota Digital (@CaraotaDigital) November 25, 2026



Las declaraciones de Figuera se dieron dos días después del cierre del cuarto ciclo de la Mesa de Diálogo con el gobierno nacional. Se abordaron los avances de las postulaciones del TSJ y reformas legales enfocadas hacia las garantías sociales y políticas.