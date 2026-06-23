Dinorah Figuera habló de su ‘productiva reunión’ en Caracas con John Barrett: esto dijo

Dinorah Figuera, presidenta de la Asamblea Nacional electa en 2015, agradeció este lunes, 22 de junio, a John Barrett, encargado de negocios de la Embajada de EEUU en Venezuela, por la reunión de ambos para «la construcción de soluciones para el país».

«Agradezco a John Barrett, encargado de Negocios de los Estados Unidos en Venezuela, por su invitación y la productiva reunión sostenida en el marco de las responsabilidades institucionales que me han sido encomendadas, con el firme propósito de contribuir al fortalecimiento de la democracia y la construcción de soluciones para el país», expresó Figuera por medio de su cuenta de la red social X.

Más temprano, el mismo Barrett informó sobre la reunión con Figuera, en el marco del proceso de «reconciliación política» en el país.

«Fue un gusto reunirme en Caracas con Dinorah Figuera, presidenta de la Asamblea Nacional de 2015, la última institución democrática reconocida por los EEUU», señaló el funcionario estadounidense también por medio de X.

«Seguiremos apoyando estos esfuerzos entre las autoridades institucionales en favor de una reconciliación política, un elemento clave del plan de tres fases impulsado por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio. ¡Seguimos con Venezuela!», se agrega en el texto.

Fue un gusto reunirme en Caracas con Dinorah Figuera, presidenta de la Asamblea Nacional de 2015 – la última institución democrática reconocida por los EE.UU. Seguiremos apoyando estos esfuerzos entre las autoridades institucionales en favor de una reconciliación política, un… pic.twitter.com/CWhhVYVSKI — Embajada de los EE.UU. en Caracas (@usembassyve) June 22, 2026

CON LA MISIÓN DE RENOVAR EL CNE Y COMPLETAR LA TRANSICIÓN

Figuera regresó al país el pasado jueves, tras permanecer ocho años fuera de Venezuela.

Su retorno se produjo como parte de las gestiones promovidas por el Departamento de Estado de EEUU para facilitar conversaciones con actores vinculados al proceso de transición política en Venezuela.

Entre los objetivos planteados por la dirigente se encuentra la renovación del organismo electoral venezolano. En una entrevista con el periodista Luis Olavarrieta que se difundió el viernes, sostuvo que se busca conformar un Consejo Nacional Electoral (CNE) «vigoroso, creíble y transparente».

Asimismo, la propuesta de negociación se suma a los planteamientos de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), que el mes pasado promovió la apertura de un proceso de conversaciones encabezado por María Corina Machado y acompañado por Washington, con el propósito de «restaurar la democracia» mediante una «elección presidencial libre, transparente y soberana».

De acuerdo con la AN electa en 2015, en un comunicado, el objetivo central es avanzar hacia una transición democrática «ordenada, sostenible e inclusiva», en medio de los esfuerzos de distintos actores políticos por redefinir el escenario institucional del país.

«La presidente de la última institución democrática venezolana con reconocimiento internacional se reunió con Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, para instalar una mesa técnica de carácter político que permita definir una agenda de trabajo y una hoja de ruta para la construcción de un escenario democrático, plural e institucional que contribuya a la recuperación del país», se precisó en el texto.