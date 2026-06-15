Dieron de alta al preso político José Breijo tras permanecer 19 días hospitalizado: «Sigue con arresto domiciliario»

José Breijo, el preso político que se hizo viral luego de que tuviera que dormir por varios días en un pasillo porque un funcionario le había quitado su apartamento, fue dado de alta este lunes tras permanecer 19 días hospitalizado en Clínicas Caracas.

El periodista y coordinador del Frente Norte de Caracas, Carlos Julio Rojas, señaló que José Breijo «está mejor de salud, pero aun necesita muchos cuidados para superar los tratos crueles sufridos en dos años cautivo en Tocuyito».

«Sigue con arresto domiciliario, pero por mediación de la Defensoría del Pueblo, quien sirvió de garante ante el tribunal, podemos trasladarlo a su casa», comentó en sus redes.

Asimismo, acotó que sus abogados irán a juramentarse ante los tribunales para seguir su caso y exigir que sea liberado.

«Ratificamos la exigencia de libertad plena ya para este humilde anciano acusado injustamente de terrorismo», indicó.

Video / @CarlosJRojas13: “Tras 19 días hospitalizado en @HCCComunica hoy el abuelo preso político José Breijo fue dado de alta, está mejor de salud pero aun necesita muchos cuidados para superar los tratos crueles sufridos en dos años cautivo en #Tocuyito. Sigue con arresto… pic.twitter.com/1dGni3Qpzb — Carlos Julio Rojas (@CarlosJRojas13) June 15, 2026

Vale recordar que al preso político José Breijo le fue diagnosticado un derrame pleural.

«Luego de pasar por una odisea, el señor José Breijo sufre de derrame pleural. Es decir una afectación muy fuerte con el tema respiratorio y los pulmones. Debe seguir hospitalizado, y sigue con asistencia respiratoria mecánica», indicó Rojas en una entrevista hace varios días con Caraota Digital.

En ese sentido, sostuvo que todo se debió a «los tratos crueles e inhumanos sufridos en la cárcel de Tocuyito, donde injustamente le tocó pasar dos años acusado de terrorismo».

LE HABÍAN QUITADO SU APARTAMENTO

Rojas recordó que uno de los funcionarios que participó en la detención de José Breijo le quitó su apartamento.

«Funcionarios en camionetas de alta gama llegaron a medianoche y le restituyeron el derecho a la propiedad, es decir, lo metieron. Pero uno de los invasores estaba en la camioneta. Todas las cosas del señor José fueron sacadas. El lugar quedó totalmente vacío y desvalijado por el invasor», comentó.

Asimismo, exigió que el funcionario del GOES sea investigado. «El Cicpc al parecer inició una investigación, pero no tenemos conocimiento que la Fiscalía haya designado a un fiscal. Estamos en un proceso de investigación, pero esto es un delito de lesa humanidad», apuntó.

A juicio de Carlos Julio Rojas, este el reflejo de centenares de abuelos que «le han violentado su propiedad a manos de funcionarios policiales, diputados, concejales, alcaldes, hasta un jefe de gobierno, todos conectados con el Psuv».

«Es un tema muy grave que denunciamos responsablemente con investigaciones serias que se han entregado a organismos multilaterales», agregó.