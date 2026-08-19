Detienen nuevamente al preso político Sixto José Salamanca Jiménez, lo habían excarcelado el 14Ago

La ONG Realidad Helicoide denunció que este martes volvieron a privar de su libertad a Sixto José Salamanca Jiménez apenas cuatro días después de su excarcelación del Centro Penitenciario Rodeo III, donde permanecía recluido desde el 13 de diciembre de 2019 por el caso Venezuela Honor y Gloria 2019.

«A Sixto lo habían excarcelado el pasado viernes, 14 de agosto, y este lunes acudió a retirar su boleta y otros documentos que le entregaron», informó la ONG.

Sin embargo, los funcionarios lo volvieron a privar de libertad sin mayores explicaciones. «El martes salió junto a su esposa aproximadamente a las 9:00 a.m. Durante el trayecto, a las 12:43 p.m., el autobús en el que viajaban fue detenido en Cúpira, estado Miranda, y Sixto fue detenido nuevamente».

«El autobús permaneció en el lugar durante aproximadamente una hora, pero finalmente tuvo que continuar su recorrido ante la negativa de las autoridades de dejarlo en libertad. Actualmente, Sixto se encuentra en la comandancia de la Policía Municipal de Cúpira», denunció.

#URGENTE | Sixto José Salamanca Jiménez fue detenido nuevamente este martes 18 de agosto, apenas cuatro días después de haber sido excarcelado del Centro Penitenciario Rodeo III, donde permanecía recluido desde el 13 de diciembre de 2019 por el caso Venezuela Honor y Gloria 2019.… pic.twitter.com/qTSghv7bkO — Realidad Helicoide (@RHelicoide) August 19, 2026

Sixto se desempeñaba como funcionario policial cuando lo detuvieron la noche del 13 de diciembre de 2019. Ese día se encontraba de guardia en un punto de control. Una comisión policial, junto a dos funcionarios de la Dgcim, lo arrestó y posteriormente lo acusaron de terrorismo y conspiración.

Henni Carolina Mesa López, jueza primera de juicio con competencia en casos de terrorismo, lo condenó a 30 años de cárcel junto a otros nueve funcionarios policiales y militares por estar presuntamente vinculados al caso llamado «Honor y Gloria».