Designaron a Oliver Blanco como «viceministro primero» de Relaciones Exteriores

El gobierno nacional anunció este viernes la creación del Viceministerio Primero del Ministerio de Relaciones Exteriores y Comercio Internacional, cargo que será ocupado por Oliver Blanco, actual viceministro para Europa y América del Norte.

El canciller, Félix Plasencia, informó de esta medida en sus redes sociales. Se trata de un cargo nuevo dentro de la cartera de Relaciones Exteriores, puesto que los viceministerios estaban enfocados en una región, comunicación, multilateralismo y atención de migrantes

Según el comunicado del canciller, Blanco estará al «al frente de esta nueva y fundamental responsabilidad». Sin embargo, no brindó mayores detalles sobre las funciones que tendrá este nuevo Viceministerio Primero.

Anuncio la creación del cargo de Viceministro Primero dentro de nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores y Comercio Internacional, y la designación del también viceministro para Europa y América del Norte, @OliverBlanco, al frente de esta nueva y fundamental responsabilidad.… pic.twitter.com/OWY4GnTzYS — Félix Plasencia González (@plasenciafelixr) July 24, 2026



«Venezuela cuenta con el compromiso y profesionalismo demostrado por el viceministro Blanco para apoyar en el fortalecimiento de nuestra política exterior, nuestra diplomacia de paz y de la promoción de nuestra oferta exportable en el mundo», concluyó Plasencia.

ROL DE BLANCO

Desde su llegada al gabinete del gobierno de Delcy Rodríguez en febrero, Oliver Blanco ha protagonizado varias reuniones con funcionarios estadounidenses. También tuvo encuentros con delegados de la Unión Europea.

Tras el doble terremoto, Blanco recibió más de 300 toneladas de ayuda humanitaria enviadas por Estados Unidos. También informó sobre la instalación de hospitales de campaña e instalaciones humanitarias en las zonas afectadas.

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La nueva designación de Blanco se dio apenas unas semanas después de la reconfiguración de la Cancillería, que absorbió el Ministerio de Comercio Internacional y pasó a estar en manos de Félix Plasencia.