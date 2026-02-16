Designaron a Anmy Pérez como superintendente de Sudeban: ¿Qué significa esto en la «nueva arquitectura cambiaria»?

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, designó a Anmy Ivonett Pérez González como superintendente de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban).

La medida quedó establecida según el decreto publicado en la Gaceta Oficial N° 43.314 del 10 de febrero de 2026.

Pérez González asumirá la dirección del ente para la supervisión, regulación y control del sistema bancario venezolano.

¿QUÉ SIGNIFICA EL NOMBRAMIENTO DE ANMY PÉREZ EN SUDEBAN?

El economista Asdrúbal Oliveros expresó que la designación de Anmy Pérez al frente de Sudeban «es una pieza clave para que la ‘nueva arquitectura cambiaria’ funcione».

«La operatividad entre el regulador y la banca es donde se suele trabar el juego», comentó.

Asimismo, Oliveros sostuvo que si este nombramiento logra agilizar junto al BCV la normativa y operatividad para la asignación de divisas, «le quitará mucha presión al sistema».

«Sin ejecución eficiente, no hay política que aguante», apuntó.