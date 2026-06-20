Descargas eléctricas y más lluvias: los efectos de la onda tropical 17 sobre el país este fin de semana

La onda tropical 17 se posará sobre el territorio nacional este fin de semana, de acuerdo a las autoridades nacionales. En tal sentido, se espera que podría generar lluvias, nubosidad y descargas eléctricas en distintas partes del país.

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) informó en sus redes sociales sobre el desarrollo de las ondas tropicales activas. Esta se extienden desde Centroamérica hasta las costas del occidente de África.

En el caso de la onda tropical 17, esta se desplaza sobre la Guayana Francesa a 23 kilómetros por hora (Km/h). «Se estima su llegada entre los días sábado, 20 de junio, o domingo», precisó el Inameh.

Hasta el momento, no hay un pronóstico meteorológico específico sobre las zonas más afectadas por esta onda tropical. Sin embargo, se espera que genere lluvias y descargas eléctricas, al igual que los demás fenómenos de este tipo.

El organismo también advirtió sobre las ondas tropicales 18 y 19, que se desplazan sobre el océano Atlántico. La primera llegará al país entre el jueves y viernes, 26 de junio, mientras que la segunda se posará sobre el territorio a finales de la próxima semana.

LLUVIAS PARA ESTA NOCHE

Mientras tanto, la onda tropical 16 permanece sobre el occidente del país. Aunque ya se encuentra saliendo del territorio, su interacción con la zona de convergencia intertropical generará lluvias en varios estados esta noche.

Las entidades más afectadas por las lluvias en las próximas horas serán Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, Delta Amacuro, Monagas, Sucre, Anzoátegui, Región Central, Llanos Centrales/Occidentales, los Andes y Zulia.

El presidente del Inameh, Reidy Zambrano, adelantó este viernes que se espera la llegada de otras 30 ondas tropicales al país. En tal sentido, afirmó que el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo permanece activo ante las lluvias.