Denunciaron que un ciudadano francés lleva casi dos meses detenido «sin motivo» en el país

La familia del francés Camilo Castro denunció que él lleva casi dos meses detenido en Venezuela «sin motivo alguno».

En ese sentido, acotó que no se le respetan sus derechos consulares.

«Las averiguaciones que hemos realizado indican que Camilo está detenido por las autoridades venezolanas, sin motivo y sin que se respeten sus derechos consulares, al igual que decenas de otros extranjeros. Y sigue sin ser localizado oficialmente en las cárceles de Venezuela», comentó la familia en un comunicado enviado a la agencia AFP y reseñado por Infobae.

Ante este caso, el ministerio de Exteriores de Francia señaló que «sigue con atención» la situación de Camilo Castro, por lo que se mantienen en contacto con sus allegados.

Castro es un profesor de yoga de 41 años que desapareció el 26 de junio en el puesto fronterizo de Paraguachón, entre Venezuela y Colombia.

Su familia apuntó que el hombre acudió a esa zona para renovar su visado de residencia colombiano, que había caducado.

«Poco informado sobre la situación política en Venezuela desde las elecciones de 2024, se dirigió al puesto fronterizo venezolano. Desde allí, envió varios mensajes a sus familiares, uno de ellos sugiriendo que podría ser devuelto a Colombia. Desde ese mensaje, no ha dado señales de vida», indicaron sus seres queridos.

PRESOS EN EL PAÍS

La ONG Foro Penal informó que en Venezuela hay 807 presos políticos, de acuerdo al último informe publicado a principios de agosto.

En ese sentido, apuntó que 83 son de nacionalidad extranjera.