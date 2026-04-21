Denunciaron que suspendieron visitas en Yare III y así reaccionó el Ministerio Público

El Observatorio Venezolano de Prisiones denunció que autoridades del Centro Penitenciario de Yare III, en el estado Miranda, suspendieron la visita de este lunes sin previo aviso y solo permitieron el ingreso de paquetería (alimentos y artículos de uso personal que llevan los parientes).

Esta situación generó que los familiares gritaran afuera del penal, para exigir visitas, indicó el OVP en sus redes sociales.

Sin embargo, señaló que ninguna autoridad ofreció información oficial, lo cual generó zozobra y preocupación entre los parientes ante rumores de una presunta situación irregular que ocurrió en horas de la madrugada.

«Lo único que dijeron es que supuestamente estaba la Fiscalía adentro con el Plan Cayapa, pero no hemos visto salir a nadie ni sabemos más nada», dijo un familiar a la prensa.

En este sentido, el OVP denunció la gravedad de esta situación. «Lo más sagrado para un preso es la visita y la libertad, y bajo el supuesto argumento de planes no se puede suspender este derecho. Dichas actividades deben planificarse en días que no se le prive de este derecho a la población penitenciaria ni a sus seres queridos».

«La desinformación es recurrente y da pie a que los parientes permanezcan en zozobra, ante rumores de supuestos traslados o de un presunto motín en horas de la madrugada de este lunes. Esto también es tortura hacia los seres queridos de los privados de libertad», añadió el OVP.

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«Se vieron unidades, ambulancias, pero nadie sabe nada. Se dice que todo empezó en el módulo II y el módulo IV», contaron parientes.

El organismo mencionado anteriormente recordó que la suspensión de la visita ignora la realidad económica y social de los familiares. «Muchos de ellos han recorrido cientos de kilómetros y les ha tocado incluso pernoctar en el lugar para asegurar la cola para poder entrar. Los parientes han invertido recursos que no tienen como en pasajes, toda la logística del traslado y la preparación de paquetes con alimentos e insumos básicos que, en muchos casos, son el único sustento real de los internos».

​»Desde el OVP manifestamos que la suspensión de visitas sin causa justificada y la falta de información constituyen una violación a los estándares internacionales de derechos humanos, el régimen tiene el deber de informar de manera veraz y oportuna sobre cualquier eventualidad dentro de los centros de reclusión. No pueden seguir sometiendo a los familiares a la incertidumbre y al maltrato de esperar bajo el sol sin respuestas», concluyó la entidad.

LA RESPUESTA DEL MP

El Ministerio Público confirmó horas más tarde que inició una investigación formal sobre los hechos registrados en Yare III.

En ese sentido, designó una comisión de fiscales adscritos a la Dirección de Protección de Derechos Humanos, encabezada por un fiscal con competencia nacional, para el esclarecimiento de lo ocurrido y la garantía de los derechos de la población privada de libertad.