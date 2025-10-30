Denuncian «secuestro» de dos cuidadores de la casa de la mamá de María Corina Machado

Las fuerzas de seguridad, supuestamente, detuvieron el fin de semana a los encargados del cuidado y mantenimiento de la casa de Corina Parisca, madre de la dirigente opositora María Corina Machado, en Caracas, según Vente Venezuela.

El Comité de Derechos Humanos de Vente informó en sus redes sociales sobre lo ocurrido con los cuidadores. Se trata de Reinaldo Emilio Gutiérrez y su hijo Reinaldo Andrés Gutiérrez Santander.

De acuerdo a la tolda azul, los hechos se dieron el domingo, 26 de octubre. «Fueron secuestrados y sometidos a desaparición forzada por funcionarios del régimen», acotó Vente este miércoles.

«Ellos son los encargados, desde hace más de 20 años, del cuidado y mantenimiento de la residencia de la Sra. Corina Parisca, madre de María Corina Machado, quien tuvo que salir del país ante el brutal asedio en su contra», agregó.

VENTE PIDE SU LIBERACIÓN

Al igual como ha ocurrido con otros casos semejantes, Vente exigió que se detengan esta clase de medidas contra el entorno de Machado. «Exigimos información de su paradero y su libertad inmediata», acotó la tolda azul.

De igual forma, afirmó que la detención de los Gutiérrez es una prueba del método Sippenhaft, que consiste en castigar a los parientes o conocidos de una persona. Los detuvieron «simplemente por estar relacionado con la familia de la líder nacional», alertó Vente.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ESTUDIANTE DE COMUNICACIÓN DETENIDO EN LARA EL 16OCT FUE ENVIADO A LA CÁRCEL DE YARE

🚨#Urgente ¡El Terrorismo de Estado sigue aumentando en Venezuela! ‼️Reinaldo Emilio Gutiérrez y su hijo Reinaldo Andrés Gutiérrez Santander, fueron secuestrados y sometidos a desaparición forzada por funcionarios del régimen el pasado domingo, 26 de octubre de 2025. Ellos son… pic.twitter.com/qJ4zsCsRYJ — DDHH Vente Venezuela (@VenteDDHH) October 29, 2025



Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre la supuesta detención de los Gutiérrez y se desconoce qué organismo los capturó. Tampoco hay detalles sobre los delitos de los que se les acusa.

A mediados de mayo, Vente denunció el supuesto «secuestro» de dos familiares de un chofer de Machado. En ese momento, el partido aseguró que se trataba de un nuevo caso del Sippenhaft, un concepto establecido durante la Alemania Nazi.