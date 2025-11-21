Denuncian la detención del dirigente político Roberto Vernet mientras hacía ejercicio en el parque Vizcaya

El dirigente opositor César Pérez Vivas denunció que organismos de seguridad se llevaron detenido al activista Roberto Vernet.

«Hace una hora fue secuestrado por esbirros de la dictadura, el ingeniero Roberto Vernet, mientras hacia ejercicios y caminaba por el parque Vizcaya en Caracas. Exigimos respeto a su integridad física y su inmediata liberación», comunicó Pérez Vivas.

Urgente: Hace una hora fue secuestrado por esbirros de la dictadura, el Ing. Roberto Vernet @robertovernet, mientras hacia ejercicios y caminaba por el parque Vizcaya en Caracas. Exigimos respeto a su integridad física y su inmediata liberación.… — César Pérez Vivas (@CesarPerezVivas) November 21, 2025

Alfredo Ramos, exalcalde de Iribarren y expreso político, también denunció lo sucedido.

Vale mencionar que Vernet fue excandidato a la Gobernación de Carabobo.

Secuestrado por cuerpos represivos del régimen criminal de maduro el Ing.@robertovernet mientras ejercitaba y caminaba en un parque público de Caracas. Mientras el tirano le pide cacao a Trump,sus secuaces reprimen,secuestran,desaparecen y torturan a venezolanos de bien https://t.co/wN1L7cgSVw — Alfredo Ramos (@AlfredoARamos) November 21, 2025

Mientras tanto, el periodista Gregorio Salazar destacó el patrón que siguen los organismos de seguridad en el país. «Liberaron al Coordinador Nacional de Gente, Noel Álvarez, pero encierran a Roberto Vernet, su coordinador en Carabobo. Inaudito».

Pérez Vivas compartió un video en el que el pasado mes de mayo Vernet cuestionaba las elecciones organizadas por el gobierno de Maduro.

«¿Si votamos mejorarán los sueldos y las pensiones? ¿Si votamos bajará la inflación? ¿Arreglarán las escuelas? ¿Si votamos reconocerán el triunfo del 28 de julio o serán iguales? ¿Mejorará algo si votamos? Lo que los venezolanos queremos es que se reconozca el triunfo del 28 de julio y que comience el cambio en Venezuela», dijo Vernet en ese video.