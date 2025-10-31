Demandaron al conferencista Jürgen Klaric por incumplimiento de contrato en Venezuela, pidieron congelación de bienes

El escritor y conferencista Jürgen Klaric, fue denunciado por “incumplimiento de contrato” ante la Fiscalía General de Venezuela.

Según fuentes judiciales, Klaric fue demandado tras incumplir compromisos contractuales para dictar una conferencia sobre el desarrollo y avance de la Inteligencia Artificial.

La misma se tenía previsto realizarse en los últimos días en el país.

LO QUE PIDEN EN CONTRA DE JÜRGEN KLARIC

En ese sentido, en la denuncia se pide a las autoridades venezolanas la congelación de bienes y prohibición de salida del país del conferencista.

Hasta el momento, Klaric no se ha pronunciado sobre las acusaciones y las autoridades judiciales avanzan en la investigación de los hechos.

Él es uno de los divulgadores científicos más influyentes del mundo en el ámbito de las ventas, el marketing y la educación.