La delegación de la Asamblea Nacional en 2015 sostuvo este martes una ronda de conversaciones con especialistas de la industria de los hidrocarburos en el país.

En el encuentro participaron Francisco Monaldi, Juan Szabo y Gustavo Roosen, y tuvo como objetivo analizar la nueva etapa del sector energético iniciada tras las reformas de 2026. Así como promover mecanismos de transparencia y seguridad jurídica que impulsen la recuperación económica de Venezuela.

En ese sentido, el diputado Jorge Millán explicó que la reunión permitió actualizar diagnósticos sobre la industria, a la que calificó como la «columna vertebral de la economía venezolana».

Millán recordó que el parlamento de 2015 promovió en su momento una reforma de ley petrolera orientada a la modernización y apertura a nuevas inversiones, pasos que actualmente se ven reflejados en la incorporación de capital privado y de importantes empresas energéticas internacionales.

«Creemos que este paso que es importante debe ir acompañado con pasos de información, de transparencia y de conocimiento por parte de toda la población venezolana, siendo un activo de cada uno de los ciudadanos de nuestro país y también un factor tan relevante para que Venezuela pueda salir de la profunda crisis en la cual fue subsumida», puntualizó.

AN 2015 Y LA INVERSIÓN PETROLERA

Asimismo, la presidenta de la Asamblea Nacional 2015 y jefa de la delegación opositora en la Mesa de Diálogo, Dinorah Figuera, señaló que desde el 3 de enero se ha transitado una hoja de ruta enfocada en la gobernabilidad y el bienestar social.

Figuera destacó que, en conversaciones sostenidas con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, se subrayó la importancia de que la inversión petrolera se construya sobre bases legales sólidas y esté respaldada por la convocatoria a un proceso electoral nacional que brinde confianza plena al país.

«Cuando pedimos información y necesaria transparencia en el proceso, se da de carácter blindado en los términos de que todos los venezolanos deben tener conocimiento de cómo se está desarrollando este proceso y todas las implicaciones que tienen que ver con la gran demanda social que tiene el pueblo venezolano», expresó Figuera.

Finalmente, Elías Matta integrante de la fracción de diputados Democracia Parlamentaria, valoró positivamente las observaciones técnicas recibidas por parte de los expertos sobre esta nueva etapa que atraviesa la industria desde la reforma de este año 2026. Matta indicó que la Comisión Negociadora recogerá estos aportes para plantearlos en sus espacios de interlocución.

«Tenemos algunas observaciones y esperamos que la Comisión Negociadora pueda, dentro del marco de trabajo, intercambiar ideas con el gobierno interino sobre aspectos fundamentales para que este proceso salga adelante, sea positivo para el país y nos garantice los recursos que tan necesarios necesita la República para avanzar», concluyó.