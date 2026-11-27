La delegación de la Asamblea Nacional 2015, encabezada por Dinorah Figuera, sostuvo un encuentro con varios economistas del país en la Universidad Católica Andrés Bello.

La reunión tuvo como objetivo analizar la crítica situación económica del país, y en especial, el reciente informe oficial titulado «Venezuela Renace» en el que se reconoce una deuda pública que supera los 237 mil millones de dólares y las acciones que se pretenden acometer en torno a la reestructuración de los pasivos nacionales.

«La deuda externa venezolana tiene unas dimensiones absolutamente inmensas. Debe ser un tema muy serio a tratar porque compromete no solo al venezolano de hoy, sino a las futuras generaciones», señaló el diputado Jorge Millán.

VIGILANCIA Y TRANSPARENCIA HACIA EL PROGRESO

Millán explicó que, en el marco de la búsqueda de una transición hacia la recuperación económica, la delegación opositora escuchó a estos especialistas para identificar los mecanismos adecuados que permitan alcanzar el progreso y elevar la calidad de vida de los ciudadanos.

«Vamos a estar atentos, vigilantes y en procura de que sea un proceso transparente que le garantice las mejores opciones a Venezuela para que pueda reconstruir y rehacer su camino hacia un país con progreso», puntualizó.

Durante la jornada de consulta en la UCAB, los parlamentarios y expertos también abordaron otros pilares indispensables para el saneamiento de la economía nacional, destacando la urgencia de garantizar el acceso público a las cifras oficiales y la rendición de cuentas en el manejo de los recursos del Estado.

En este sentido, Millán señaló sobre la necesidad de transparentar el destino de los fondos recaudados por el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) destinados al pago de las pensiones.

«Son múltiples aspectos que hoy preocupan a quienes se dedican día a día a estudiar cuáles deben ser las mejores prácticas y las acciones necesarias para que Venezuela salga de esta crisis; una crisis que no solo golpea el bolsillo del venezolano, sino también su espíritu y la capacidad de desarrollar un proyecto de vida decente y adecuado», concluyó el diputado.