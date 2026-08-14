Delcy Rodríguez supervisó la construcción de 2.100 campamentos transitorios en Ciudad Caribia

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, supervisó la construcción de campamentos transitorios donde las familias podrán habitar temporalmente mientras construyen nuevas viviendas tras los terremotos del 24 de junio.

«Estamos haciendo ocho terrazas que van a albergar 2.100 campamentos unifamiliares transitorios. Lo importante de este campamento transitorio es que va a estar una familia en un espacio separado», comentó Rodríguez.

«Eso nos va a permitir que quienes ahorita están en las escuelas, que tienen que retornar a sus clases en septiembre, puedan ser trasladadas a estos campamentos unifamiliares transitorios de manera segura y que puedan tener un espacio para el relacionamiento interior de su familia», explicó.

En este sentido, destacó las bondades que tendrá este conjunto. «Van a tener todas las facilidades, van a tener espacio para lavanderías, bodegas, espacios recreativos y deportivos».

«Estamos también evaluando algunos terrenos aquí en Ciudad Caribia para la construcción de nuevas viviendas», concluyó.

En esta línea, Jorge Rodríguez resaltó que las familias podrán quedarse allí todo el tiempo necesario hasta que les entreguen sus nuevas casas. «Estas bellas terrazas nos han servido para probar una forma muy novedosa de atención para las personas que están en los campamentos transitorios. Hicimos énfasis en que no sean depósitos de gente, sino que la gente pueda tener esparcimiento, actividades comerciales, deportivas, que se haga vecindad».

«Cada uno de estos espacios tienen dos habitaciones, sala, baño, cocina, con todos los servicios. La gente va a poder estar bastante cómoda todo el tiempo necesario hasta que le construyamos las viviendas», recalcó.

«Aspiramos que antes del comienzo del año escolar ya podamos traer de los colegios públicos a los residentes de estos campamentos», concluyó.