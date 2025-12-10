Delcy Rodríguez sobre el premio Nobel de la Paz: «Asistieron a un velorio, un fracaso total»

La vicepresidenta Delcy Rodríguez tildó de «fracaso» la ceremonia realizada este miércoles en Oslo para entregar el premio Nobel de la Paz a la líder opositora María Corina Machado.

«Están destinados al fracaso. Fíjense lo que paso en Noruega, asistieron a un velorio, porque eso era lo que parecía, un fracaso total, el show fracasó», indicó.

Asimismo, indicó que Machado no se presentó en el acto «dicen que por miedo, porque en Noruega se alzó el pueblo. En Noruega salió la gente a protestar en las calles por lo que era un premio manchado en sangre».

«Quienes se congregaron en ese premio, los que han levantado la mano a favor del genocidio contra el pueblo palestino, allí fueron a aplaudir un premio sangriento. Allí estaban todos muy encopetados, pero fracasaron y seguirán fracasando», expresó en un acto transmitido por VTV.

Destacó que «los genocidas contra el pueblo palestino que fueron al Nobel de la Paz realmente lo que hicieron fue desprestigiar un premio que ya está bien desprestigiado. Porque es un premio que ha recibido importantes presidentes, autoridades que lo que hacían era lanzar toneladas de bombas. Allí fueron los sionistas fracasados a sumar un show más en su triste agenda y fue el pueblo de Noruega que les dio la lección».

HIJA DE MARÍA CORINA MACHADO RECIBIÓ EL NOBEL DE LA PAZ

Ana Corina Sosa, hija de María Corina Machado, recibió este miércoles en el Ayuntamiento de Oslo el Nobel de la Paz en nombre de la opositora venezolana, que no ha podido viajar a Noruega a tiempo para recibir en persona el premio, aunque viajará igualmente a la capital noruega, según el Instituto Nobel.

La hija de Machado se puso en pie y recogió el diploma acreditativo y la medalla Nobel que acompañan al premio -dotado este año con 11 millones de coronas suecas (1 millón de euros, 1,2 millones de dólares), de manos del presidente del Comité Noruego del Nobel, Jørgen Watne Frydnes.

Visiblemente emocionada, Sosa recibió la ovación del público, puesto en pie, erguida delante de una foto de su madre.